4. Liga, Gruppe 2 Erster Saisonsieg für Hünenberg gegen Root – Philipp Stuber mit drei Toren Erster Saisonsieg für Hünenberg nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Sonntag zuhause beim 5:2 gegen Root zum ersten Mal drei Punkte geholt. 10.10.2022, 21.13 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Philipp Stuber in der 11. Minute. Er traf für Hünenberg zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Tiago Alexandre Neves Colaco für Root traf. In der 38. Minute gelang Jan Kneubühler der Führungstreffer zum 2:1 für Hünenberg.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 54. Minute, als Servan Tatli für Root traf. Philipp Stuber traf in der 71. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Hünenberg. Hünenberg baute die Führung in der 87. Minute (Jan Kneubühler) weiter aus (4:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Philipp Stuber in der 94. Minute, als er für Hünenberg zum 5:2 traf.er traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Hünenberg erhielt: Tobias Stadelmann (76.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Root, Luca Martellotta (34.) kassierte sie.

Die Abwehr von Root kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 6).

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Hünenberg. Das Team bleibt Schlusslicht. Drei Punkte bedeuten Rang 10. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Perlen-Buchrain an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Nach der Niederlage büsst Root einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Für Root war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Für Root geht es auswärts gegen SC Cham III (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Hünenberg III - SK Root 5:2 (2:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 11. Philipp Stuber 1:0. 30. Tiago Alexandre Neves Colaco 1:1. 38. Jan Kneubühler 2:1. 54. Servan Tatli 2:2. 71. Philipp Stuber 3:2. 87. Jan Kneubühler 4:2. 94. Philipp Stuber 5:2. – Hünenberg: Thomas Steiner, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Thierry Stampfli, Simon Pellet, Tomi Wendt, Oliver Julier, Manuel Köppel, Philipp Stuber, Jan Kneubühler, Matthias Schorn. – Root: Sandro Pilss, Arno Kost, Raphael Knüsel, Roland Schnider, Pascal Kunz, Tiago Alexandre Neves Colaco, Agon Curraj, Luis Filipe Araujo Castro, Michael Christen, Servan Tatli, Andri Krieger. – Verwarnungen: 34. Luca Martellotta, 76. Tobias Stadelmann.

