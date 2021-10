Frauen 2. Liga Erster Saisonsieg für Nebikon gegen Kickers – Janine Zurfluh entscheidet Spiel Im zehnten Spiel ist es endlich soweit: Nebikon hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Kickers gewinnt die Mannschaft am Samstag auswärts 2:1. 31.10.2021, 09.59 Uhr

Der Siegtreffer für Nebikon gelang Janine Zurfluh in der 52. Minute. In der 4. Minute hatte Sabrina Gamma Nebikon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kickers fiel in der 30. Minute durch Diellza Mulaj.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nebikon verharrt trotz dem Sieg am Ende der Tabelle. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Nebikon folgt nach acht Niederlagen und einem Unentschieden.

Für Nebikon geht es in einem Heimspiel gegen FC Lugano Femminile II (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 7. November statt (13.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 10. Für Kickers war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Team Uri Frauen I. Das Spiel findet am 6. November statt (18.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Kickers Luzern - SC Nebikon 1:2 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 4. Sabrina Gamma 0:1. 30. Diellza Mulaj 1:1. 52. Janine Zurfluh 1:2. – Kickers: Fabienne Liembd, Sarah Kollmann, Carmen von Heeren, Nela Adilovic, Patricia Stutz, Viviane Lötscher, Ramona Bühlmann, Marjana Ensmenger, Carla Wey, Chiara Eggler, Diellza Mulaj. – Nebikon: Francine Salamin, Pia Bucher, Lisa Hammelbacher, Ilona Bosoppi, Milena Hammelbacher, Sabrina Gamma, Sonja Bucher, Chantal Hodel, Yvonne Birrer, Janine Zurfluh, Angela Tschopp. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Horw - FC Adligenswil 1:3, FC Kickers Luzern - SC Nebikon 1:2

Tabelle: 1. SK Root 9 Spiele/22 Punkte (24:13). 2. SG Stans-Engelberg 9/22 (34:8), 3. Team Uri Frauen I 9/21 (32:7), 4. FC Luzern Frauen 2 9/18 (21:10), 5. FC Willisau 9/17 (18:13), 6. FC Horw 10/16 (18:28), 7. FC Küssnacht a/R 9/9 (10:20), 8. FC Lugano Femminile II 9/9 (15:16), 9. Team Region Entlebuch 9/8 (11:27), 10. FC Kickers Luzern 10/7 (12:17), 11. FC Adligenswil 10/6 (11:26), 12. SC Nebikon 10/4 (14:35).

