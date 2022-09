2. Liga Erster Saisonsieg für Sarnen gegen Entlebuch Für Sarnen hat es am Samstag im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Entlebuch 3:1. 04.09.2022, 23.57 Uhr

(chm)

Entlebuch ging zunächst in der 7. Minute in Führung, als Pascal Mahler zum 1:0 traf. In der 75. Minute gelang Sarnen jedoch durch Norman Blättler der Ausgleich. Jan Wallimann schoss Sarnen in der 78. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Daniel Rohrer die Führung für Sarnen auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Norman Blättler (84.) und Jan Wallimann (87.). Eine Verwarnung gab es für Entlebuch, nämlich für Micha Schmid (26.).

Die Abwehr von Entlebuch kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Sarnen verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 11. Das Team hat drei Punkte. Sarnen hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Sarnen trifft im nächsten Spiel daheim auf Luzerner SC (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Entlebuch steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat drei Punkte. Für Entlebuch war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Mit dem siebtplatzierten FC Sempach kriegt es Entlebuch als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 10. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Sarnen 1:3 (1:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 7. Pascal Mahler 1:0. 75. Norman Blättler 1:1. 78. Jan Wallimann 1:2. 87. Daniel Rohrer 1:3. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Patrick Wigger, Tim Unternährer, Patrick Lötscher, Remo Wigger, Micha Schmid, Jonas Setz, Ivo Thalmann, Silvan Bachmann, Luca Fahrni, Pascal Mahler. – Sarnen: Nino Fanger, Anto Brnic, Aurel Bode, Marco Schmidlin, Dominic Braschler, Veimar Andres Sinisterra Vente, Ramon Riebli, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Cyrill Gasser, Jan Wallimann, Norman Blättler. – Verwarnungen: 26. Micha Schmid, 84. Norman Blättler, 87. Jan Wallimann.

