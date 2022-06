Frauen 3. Liga Erster Sieg für Hünenberg nach sechs Niederlagen Gegen Schwyz gewinnt Hünenberg am Samstag zum ersten Mal nach sechs Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 3:0. 13.06.2022, 22.47 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Hünenberg fielen in nur elf Minuten: In der 25. Minute gelang Yasmin Braten der Führungstreffer zum 1:0 für Hünenberg. Mit ihrem Tor in der 27. Minute brachte Jana Knüsel Hünenberg mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Flavia Baroni in der 36. Minute, als sie für Hünenberg zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Schwyz ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Hünenberg um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 7. Hünenberg hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gunzwil (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Mittwoch (15. Juni) statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Schwyz verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Schwyz hat bisher zweimal gewonnen, 14mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Ascona kriegt es Schwyz als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (14.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: FC Hünenberg - SC Schwyz II 3:0 (3:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 25. Yasmin Braten 1:0. 27. Jana Knüsel 2:0. 36. Flavia Baroni 3:0. – Hünenberg: Thushani Thangarajah, Sara Barmettler, Roberta Studer, Gina Bachmann, Aisha Bachmann, Jamie Moser, Flavia Baroni, Svenja Leuthard, Yasmin Braten, Sarah Jenni, Jana Knüsel. – Schwyz: Cécile Annen, Adrienn Fekete, Valentina Strüby, Raffaela Betschart, Tanja Ulrich, Laura Blaser, Chantal Steiner, Nahila Romer, Jasmin Märchy, Nicole Suter, Martina Steiner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

