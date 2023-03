3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Muotathal nach drei Niederlagen – Ivo Horat als Matchwinner Nach drei Niederlagen in Folge hat Muotathal am Samstag gegen Goldau einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 3:2. 19.03.2023, 02.53 Uhr

(chm)

Muotathal holte gegen Goldau zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Zurap Memeti in der 7. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Per Elfmeter glich Nick Bürgler das Spiel in der 47. Minute für Muotathal wieder aus. Shlirim Zeka schoss Goldau in der 64. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 68. Minute, als Ivo Horat für Muotathal traf. Ivo Horat war auch gleich für die 3:2-Führung (75. Minute) für Muotathal verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Nick Bürgler (36.), Marco Betschart (63.) und Kevin Gwerder (68.). Keine einzige Karte erhielt Goldau.

Die Tabellensituation hat sich für Muotathal nicht verändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 11. Muotathal hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muotathal konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Mit dem fünftplatzierten Engelberger SC kriegt es Muotathal im nächsten Spiel zuhause mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 24. März statt (20.30 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Mit der Niederlage rückt Goldau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 8. Für Goldau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Goldau auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Cham IV (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: SC Goldau II - FC Muotathal 2:3 (1:0) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 7. Zurap Memeti 1:0. 47. Nick Bürgler (Penalty) 1:1.64. Shlirim Zeka 2:1. 68. Ivo Horat 2:2. 75. Ivo Horat 2:3. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luan Krasniqi, Thomas Spichtig, Tim Zumbühl, Zurap Memeti, Sandro Lafferma, Shlirim Zeka, Mehmet Yuka, Nico Walker, Ronny Annen. – Muotathal: Andreas Betschart, Adrian Betschart, Fabian Hediger, Petrit Panxhaj, Marco Betschart, Sergio Gwerder, Nick Bürgler, Andrin Bürgler, Patrick Heinzer, Silvan Schelbert, Ivo Horat. – Verwarnungen: 36. Nick Bürgler, 63. Marco Betschart, 68. Kevin Gwerder.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 03:50 Uhr.

