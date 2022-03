2. Liga Erster Sieg für Obergeissenstein nach drei Niederlagen Sieg für Obergeissenstein nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Altdorf gewinnt Obergeissenstein am Samstag zuhause 4:1. 20.03.2022, 07.55 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Obergeissenstein: Marc Wattenberg brachte seine Mannschaft in der 2. Minute 1:0 in Führung. In der 3. Minute traf Markus Zurfluh für Altdorf zum 1:1-Ausgleich. In der 16. Minute war es an Marc Wattenberg, Obergeissenstein 2:1 in Führung zu bringen.

Obergeissenstein baute die Führung in der 29. Minute (Reto Albisser) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Yannick Zai, der in der 88. Minute die Führung für Obergeissenstein auf 4:1 ausbaute.

Obergeissenstein kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Altdorf, nämlich für André Gnos (86.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Obergeissenstein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Obergeissenstein die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 14 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Obergeissenstein, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team rückt damit um drei Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Stans. Obergeissenstein hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Obergeissenstein siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Sarnen (Platz 11) zu tun. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Mit der Niederlage liegt Altdorf wieder auf einem Abstiegsplatz. 13 Punkte bedeuten Rang 13. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Altdorf hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Hochdorf kriegt es Altdorf als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 27. März statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Altdorf 4:1 (3:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 2. Marc Wattenberg 1:0. 3. Markus Zurfluh 1:1. 16. Marc Wattenberg 2:1. 29. Reto Albisser 3:1. 88. Yannick Zai 4:1. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Elio Wildisen, Christian Mutter, Samuel Widmer, Danny Kok, Yannick Zai, Reto Albisser, Michael Stalder, Nick Illi, Miro Bassi, Marc Wattenberg. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Dmytro Gryshchenko, Luca Arnold, André Gnos, Dario Zgraggen, Matej Ilicic, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Philipp Zurfluh, Markus Zurfluh, Manuel Ruhstaller. – Verwarnungen: 60. Michael Stalder, 71. Marc Wattenberg, 77. Danny Kok, 86. Reto Albisser, 86. André Gnos.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: Luzerner SC - FC Hochdorf 2:4, SC Obergeissenstein - FC Altdorf 4:1, SC Emmen - FC Sarnen 1:0, FC Sins - FC Stans 1:0

Tabelle: 1. SC Cham II 13 Spiele/31 Punkte (37:15). 2. SC Emmen 14/27 (29:18), 3. Luzerner SC 14/24 (34:28), 4. FC Sempach 13/23 (27:20), 5. FC Hochdorf 14/22 (33:26), 6. FC Littau 13/21 (22:17), 7. FC Aegeri 13/19 (21:23), 8. FC Sins 14/19 (19:23), 9. FC Willisau 13/15 (16:21), 10. SC Obergeissenstein 14/15 (19:31), 11. FC Sarnen 14/15 (18:22), 12. FC Rothenburg 13/14 (14:19), 13. FC Altdorf 14/13 (20:28), 14. FC Stans 14/7 (12:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:52 Uhr.