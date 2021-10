4. Liga, Gruppe 5 Erster Sieg für Triengen nach drei Niederlagen – Steven Sommer trifft zum Sieg Erfolgserlebnis für Triengen: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag auswärts gegen Buttisholz 2:1. 23.10.2021, 22.12 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Triengen gelang Steven Sommer in der 51. Minute. In der 14. Minute hatte Steven Sommer Triengen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Buttisholz fiel in der 39. Minute durch Dario Haldi.

Im Spiel gab es total neun Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Triengen. Bei Buttisholz erhielten Dario Haldi (34.), Dario Rogger (43.) und Nils Brunner (70.) eine gelbe Karte.

Triengen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7. Triengen hat bisher dreimal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Triengen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Buttisholz drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 9. Für Buttisholz ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Buttisholz gingen unentschieden aus.

Für Buttisholz ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Buttisholz - FC Triengen 2 1:2 (1:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 14. Steven Sommer (Penalty) 0:1.39. Dario Haldi 1:1. 51. Steven Sommer (Penalty) 1:2. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Jonas Ineichen, Léon Ziswiler, Christian Betschart, Dario Rogger, Timon Kaufmann, Dario Haldi, Alessandro Rogger, Marco Delacher, Yusuf Muse Hassan, Tobias Schnider. – Triengen: Andrin Renggli, Marcio Cardoso, Marcos Rafael Oliveira Faria, Dennis Brütsch, Enger Emilio Florian De Los Santos, Erdon Stojkaj, Joao Manuel Teixeira Marta, Claudio Manuel Marques Teixeira, To Miguel Pereira Pinto, Steven Sommer, Lirim Rudaj. – Verwarnungen: 34. Dario Haldi, 42. Lirim Rudaj, 43. Dario Rogger, 43. Steven Sommer, 66. Erdon Stojkaj, 70. Nils Brunner, 77. To Miguel Pereira Pinto, 81. Kujtim Gegollaj, 83. Claudio Manuel Marques Teixeira.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Buttisholz - FC Triengen 2 1:2, SC Nebikon - FC Willisau 1:3, FC Entlebuch - FC Schüpfheim 5:1, FC Zell - SC Eich 1:1, FC Sursee - FC Sempach 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 9 Spiele/22 Punkte (30:10). 2. SC Eich 9/20 (23:9), 3. FC Sempach 9/16 (16:13), 4. FC Willisau 9/16 (23:19), 5. SC Nebikon 9/15 (14:9), 6. FC Entlebuch 9/9 (14:23), 7. FC Triengen 2 9/9 (13:23), 8. FC Sursee 9/8 (13:21), 9. FC Buttisholz 9/8 (13:21), 10. FC Schüpfheim 9/4 (12:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 22:08 Uhr.