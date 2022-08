2. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Altdorf gegen Aegeri Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Altdorf zuhause gegen Aegeri 4:2. 20.08.2022, 21.22 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Philipp Zurfluh für Altdorf. In der 7. Minute traf er zum 1:0. In der 49. Minute baute Fabian Nickel den Vorsprung für Altdorf auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor sorgte Fabian Nickel in der 71. Minute für das 3:0 für Altdorf.

In der 76. Minute verkleinerte Alexander Srdic den Rückstand von Aegeri auf 1:3. Mario Qunaj sorgte in der 82. Minute für Aegeri für den Anschlusstreffer zum 2:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Oguz Cil in der 83. Minute. Er traf zum 4:2 für Altdorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Altdorf erhielt: Dmytro Gryshchenko (56.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Aegeri, Nikola Bozic (67.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Altdorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Für Altdorf geht es auswärts gegen Luzerner SC (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Aegeri liegt nach Spiel 2 auf Rang 13. Mit dem viertplatzierten FC Horw kriegt es Aegeri als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Altdorf - FC Aegeri 1 4:2 (1:0) - Gemeindesportplatz, Altdorf – Tore: 7. Philipp Zurfluh 1:0. 49. Fabian Nickel 2:0. 71. Fabian Nickel 3:0. 76. Alexander Srdic 3:1. 82. Mario Qunaj 3:2. 83. Oguz Cil 4:2. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Silvan Christen, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Raphael Herger, Manuel Ruhstaller, Dmytro Gryshchenko, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Markus Zurfluh. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Dario Schuler, Josip Bosnjak, Roman Blättler, Neil Rogenmoser, Alexander Srdic, Nikola Bozic, Marco Schwarzenberger, Kabilaan Sakthi, Veljko Jovkovic, Mario Qunaj. – Verwarnungen: 56. Dmytro Gryshchenko, 67. Nikola Bozic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2022 21:13 Uhr.