4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg im zweiten Spiel für Emmenbrücke gegen Littau Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Emmenbrücke zuhause gegen Littau 4:1. 29.08.2021, 08.15 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Taulant Shaqiri, der in der 12. Minute für Emmenbrücke zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Emmenbrücke stellte Zinedin Mesic in Minute 25 her. In der 30. Minute gelang Littau (Timon Troughton) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 31. Minute traf Sebastian Steger ins eigene Gehäuse. Damit lag Emmenbrücke mit zwei Toren im Vorsprung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Edmond Ibra in der 44. Minute, als er für Emmenbrücke zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kevin Mendoza von Littau erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Emmenbrücke mit drei Punkten auf dem fünften Rang. Das nächste Spiel trägt Emmenbrücke auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team SC Emmen a aus. Das Spiel findet am 4. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Littau liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 4. Littau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Malters. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - FC Littau II 4:1 (4:1) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 12. Taulant Shaqiri 1:0. 25. Zinedin Mesic 2:0. 30. Timon Troughton 2:1. 31. Eigentor (Sebastian Steger) 3:1.44. Edmond Ibra 4:1. – Emmenbrücke: Sandro Pilss, Özgür Kahraman, Edon Shehu, Florim Zefi, Granit Ramushi, Zinedin Mesic, Armend Berisha, Mikel Ibra, Taulant Shaqiri, Edmond Ibra, Adrian Nevistic. – Littau: Fabio Fries, Mike Wyrsch, Kevin Mendoza, Sebastian Steger, Ahmet Gökcebay, Timon Troughton, Marco Barmettler, Manuel Keiser, Simon Scherer, Sejdzan Arslanovski, Stephan Renggli. – Verwarnungen: 73. Kevin Mendoza.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Luzerner SC - SC Emmen a 2:3, SC Obergeissenstein - FC Südstern b 7:0, FC Malters - FC Rothenburg 1:4, FC Emmenbrücke II - FC Littau II 4:1

Tabelle: 1. FC Rothenburg 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. SC Emmen a 2/6 (10:4), 3. Hildisrieder SV 2/4 (13:2), 4. FC Littau II 2/3 (9:5), 5. FC Emmenbrücke II 2/3 (6:4), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 2/3 (2:4), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. Luzerner SC 2/0 (3:11), 10. FC Südstern b 2/0 (0:18).

