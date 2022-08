4. Liga, Gruppe 6 Erster Sieg im zweiten Spiel für Sempach gegen Littau Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Sempach auswärts gegen Littau 5:1. 29.08.2022, 03.18 Uhr

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Sempach über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Littau war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 92. Minute zum zwischenzeitlichen 1:5.

Die Torschützen für Sempach waren: Matthias Häfliger (2 Treffer), Luca Portmann (1 Treffer), Jérôme Lanz (1 Treffer) und Joshua Brun (1 Treffer). Einziger Torschütze für Littau war: Amar Suljovic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Littau erhielten Marvin Kottmann (77.) und Mischa Tomé (87.) eine gelbe Karte. Sempach blieb ohne Karte.

In der Tabelle steht Sempach nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Im nächsten Spiel trifft Sempach zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Ruswil. Die Partie findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

In der Tabelle steht Littau nach dem dritten Spiel auf Rang 9. Für Littau geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Gunzwil (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (16.15 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Littau III - FC Sempach a 1:5 (0:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 36. Matthias Häfliger 0:1. 43. Joshua Brun 0:2. 55. Matthias Häfliger 0:3. 78. Jérôme Lanz 0:4. 88. Luca Portmann 0:5. 92. Amar Suljovic 1:5. – Littau: Jonas Koch, Mischa Tomé, Fabian Crusco, Patrick Eggeling, Simone Scardino, Amar Suljovic, Tom Lemmens, Tiziano Salatino, Mohamedali Brahim, Raffael Metzler, Marvin Kottmann. – Sempach: Linus Kamber, Tim Tampe, Sascha Heer, Marcel von Büren, Joshua Brun, Christian Lugli, Jan Emmenegger, Robin Christen, Luca De Rosa, Matthias Häfliger, Jérôme Lanz. – Verwarnungen: 77. Marvin Kottmann, 87. Mischa Tomé.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 03:15 Uhr.