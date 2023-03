3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld setzt Siegesserie auch gegen Hünenberg fort – Entscheidung in der Schlussminute Erstfeld setzt seine Siegesserie auch gegen Hünenberg fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 18.03.2023, 21.08 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Erstfeld das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 91. Minute war Silvan Baumann.

Diogo Correia Pina hatte davor in der 5. Minute zum 1:0 für Erstfeld getroffen. Hünenberg glich in der 6. Minute durch Dario Burkhardt aus. Per Penalty traf Silvan Baumann in der 72. Minute zur 2:1-Führung für Erstfeld. Adnan Cengic glich in der 90. Minute für Hünenberg aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erstfeld erhielt: Samuel Baumann (88.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Hünenberg, Matias Vrazic (72.) kassierte sie.

Dass Erstfeld viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Erstfeld durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Erstfeld nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Erstfeld hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Erstfeld in einem Auswärtsspiel mit SC Buochs (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. März statt (16.30 Uhr, Seefeld, Buochs).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Hünenberg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Stans. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Hünenberg I 3:2 (1:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 5. Diogo Correia Pina 1:0. 6. Dario Burkhardt 1:1. 72. Silvan Baumann (Penalty) 2:1.90. Adnan Cengic 2:2. 91. Silvan Baumann 3:2. – Erstfeld: Markus Bürgler, Marc Zgraggen, Nino Epp, Diogo Correia Pina, Michael Traxel, Damian Eller, Matteo Zgraggen, Patrik Wyrsch, Jeremias Baumann, Michael Baumann, Pirmin Baumann. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Matias Vrazic, Ümit Celik, Tom Kollaku, Dominik Rüegg, Mario Bosnjak, Dario Burkhardt, Mirzet Mehidic, Ante Pekas, Gino Dönni, Vitor Hugo Pereira Matos. – Verwarnungen: 72. Matias Vrazic, 88. Samuel Baumann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Datenstand: 18.03.2023 21:25 Uhr.

