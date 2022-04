3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld setzt Siegesserie auch gegen Küssnacht a/R fort Erstfeld setzt seine Siegesserie auch gegen Küssnacht a/R fort. Das 4:2 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 29.04.2022, 05.57 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Patrik Wyrsch in der 8. Minute. Er traf für Erstfeld zum 1:0. Mit seinem Tor in der 12. Minute brachte Michael Baumann Erstfeld mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Küssnacht a/R zum 1:2 kam in der 21. Minute. Verantwortlich dafür war Roberto Tarzia.

Mit seinem Tor in der 65. Minute brachte Sven Tresch Erstfeld mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Der Anschlusstreffer für Küssnacht a/R zum 2:3 kam in der 76. Minute. Verantwortlich dafür war Roberto Tarzia. Mit dem 4:2 für Erstfeld schoss Damian Eller das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Küssnacht a/R erhielten Kilian Horat (47.) und Antonio Linares Jimenez (83.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erstfeld, Pirmin Baumann (42.) kassierte sie.

Erstfeld hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Die total 52 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Erstfeld bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 18 Spielen hat das Team 44 Punkte. Für Erstfeld ist es der dritte Sieg in Serie.

Erstfeld spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Baar 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Küssnacht a/R hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Für Küssnacht a/R war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Küssnacht a/R in einem Auswärtsspiel mit FC Muotathal (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Küssnacht a/R 1 4:2 (2:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 8. Patrik Wyrsch 1:0. 12. Michael Baumann 2:0. 21. Roberto Tarzia 2:1. 65. Sven Tresch 3:1. 76. Roberto Tarzia 3:2. 84. Damian Eller 4:2. – Erstfeld: Markus Bürgler, Matthäus Baumann, Sven Tresch, Mattia Epp, Michael Baumann, Pirmin Baumann, Jeremias Baumann, David Epp, Fabio Tresch, Michael Traxel, Patrik Wyrsch. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Joel Lieb, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Janis Müller, Roberto Tarzia, Kilian Horat, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 42. Pirmin Baumann, 47. Kilian Horat, 83. Antonio Linares Jimenez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.04.2022 05:55 Uhr.