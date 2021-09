3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld siegt 3:1 im Spitzenspiel gegen Schwyz Sieg für Erstfeld im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Samstag auswärts gegen den drittklassierten Verein Schwyz 3:1. 26.09.2021, 15.32 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Silvan Baumann, der in der 44. Minute für Erstfeld zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der 90. Minute baute Damian Eller den Vorsprung für Erstfeld auf zwei Tore aus (2:0). Die 92. Minute brachte für Schwyz den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Firas Kdouh. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Gian-Luca Tresch die Führung für Erstfeld auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erstfeld erhielt: Michael Baumann (55.) die einzige gelbe Karte bei Schwyz erhielt: Maximilian Weber (62.)

Die Offensive von Erstfeld hat bislang häufig überzeugt: In sechs Spielen hat sie total 21 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Erstfeld nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 16 Punkten. Für Erstfeld ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Erstfeld ging unentschieden aus. Erstfeld konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Erstfeld geht es auswärts gegen FC Küssnacht a/R 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Nach der Niederlage büsst Schwyz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Schwyz hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schwyz spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Sursee (Platz 7). Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:3 (0:1) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 44. Silvan Baumann (Penalty) 0:1.90. Damian Eller 0:2. 92. Firas Kdouh 1:2. 93. Gian-Luca Tresch 1:3. – Schwyz: Kevin Dudle, Simon Betschart, Martin Von Euw, Samuel Schleiss, Simon Ulrich, Jonas Steiner, Ramon Betschart, Manuel Ulrich, Ajhan Zejnulai, Firas Kdouh, Demian Siegwart. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Arnold, Michael Baumann, Michael Traxel, Samuel Baumann, Nino Epp, Fabian Gerig, Matthäus Baumann, Patrik Wyrsch, Silvan Baumann, Pirmin Baumann. – Verwarnungen: 55. Michael Baumann, 62. Maximilian Weber.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 5:3, FC Küssnacht a/R 1 - SC Cham IV 4:1, SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:3, FC Meggen - FC Sursee 3:4, FC Muotathal - FC Ibach II 3:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 6 Spiele/16 Punkte (21:8). 2. FC Ibach II 6/13 (14:11), 3. Zug 94 II 5/12 (8:4), 4. FC Baar 1 5/10 (13:10), 5. SC Schwyz 6/10 (15:10), 6. FC Küssnacht a/R 1 6/9 (17:15), 7. FC Sursee 6/9 (14:17), 8. FC Hünenberg I 6/7 (11:10), 9. SC Steinhausen 6/7 (15:16), 10. FC Meggen 6/4 (15:18), 11. FC Muotathal 6/4 (12:16), 12. SC Cham IV 6/0 (5:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 15:29 Uhr.