4. Liga, Gruppe 1 Erstmals drei Punkte für Goldau bei Sieg gegen Cham – Endrit Elshani als Matchwinner Im fünften Spiel ist es endlich soweit: Goldau hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Cham gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 2:1. 26.09.2021, 09.01 Uhr

(chm)

Goldau geriet zunächst in Rückstand, als Manuel Grepper in der 52. Minute die zwischenzeitliche Führung für Cham gelang. In der 55. Minute glich Goldau jedoch aus und ging in der 80. Minute in Führung. Torschützen waren Zurap Memeti und Endrit Elshani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Goldau, nämlich für Dario Bürgi (44.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Cham, Lorenz Hahne (50.) kassierte sie.

Dank dem Sieg ist Goldau nicht mehr Letzter in der Tabelle: Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 9. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Goldau hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Goldau trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Walchwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (15.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Nach der Niederlage büsst Cham zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Cham hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Cham verlor zudem erstmals zuhause.

Cham tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Aegeri 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: SC Goldau III - SC Cham III 2:1 (0:0) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 52. Manuel Grepper 0:1. 55. Zurap Memeti 1:1. 80. Endrit Elshani 2:1. – Goldau: Damian Bürgi, Jonas Büeler, Raphael Gwerder, Ivan Dudle, Simon Krienbühl, Lukas Fischlin, Jonas Keiser, Dusan Simic, Dario Bürgi, Zurap Memeti, Nicholas Henseler. – Cham: Nils Abbondio, Dimitri Otypka, Lorenz Hahne, Jérôme Kläfiger, Tobias Suter, Noel Burkart, Florian Sztarsich, Pascal Müller, Jessy Ineichen, Dominic Haab, Manuel Grepper. – Verwarnungen: 44. Dario Bürgi, 50. Lorenz Hahne.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Rotkreuz II - SC Menzingen 1:3, SC Steinhausen - FC Schattdorf 2:2, Weggiser SC - FC Walchwil 3:1, SC Goldau III - SC Cham III 2:1

Tabelle: 1. FC Aegeri 2 5 Spiele/13 Punkte (14:7). 2. SC Steinhausen 5/11 (15:5), 3. FC Schattdorf 5/10 (12:4), 4. FC Brunnen 5/9 (12:10), 5. FC Rotkreuz II 5/7 (10:13), 6. SC Menzingen 5/7 (8:8), 7. Weggiser SC 5/6 (10:9), 8. SC Cham III 5/6 (11:15), 9. SC Goldau III 5/3 (6:12), 10. FC Walchwil 5/0 (4:19).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 08:59 Uhr.