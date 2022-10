Frauen 3. Liga Erstmals drei Punkte für Hünenberg bei Sieg gegen Baar – Chiara Minder als Matchwinner Für Hünenberg hat es am Sonntag im sechsten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Baar 2:1. 09.10.2022, 19.22 Uhr

Der Siegtreffer für Hünenberg gelang Chiara Minder in der 54. Minute. In der 1. Minute hatte Veronika Koshi Hünenberg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Baar fiel in der 49. Minute durch Noemi Riebli.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dank dem Sieg liegt Hünenberg neu über dem Strich. Fünf Punkte bedeuten Rang 8. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt Team Uri Frauen II. Der erste Sieg der Saison für Hünenberg folgt nach drei Niederlagen und zwei Unentschieden.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel daheim auf TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 6. Baar hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Kriens (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 17. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Baar 2 - FC Hünenberg 1:2 (0:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 1. Veronika Koshi 0:1. 49. Noemi Riebli 1:1. 54. Chiara Minder 1:2. – Baar: Noemi Trangoni, Valentina Putzu, Paula Kalt, Gina Weiss, Lilian Zumbach, Vanessa Stocker, Julia Romer, Lea Eva Rinderli, Mirjam Matter, Ariane Wittwer, Eliane Bieler. – Hünenberg: Melanie Fischlin, Sara Barmettler, Denise Windegger, Aisha Bachmann, Svenja Leuthard, Gina Bachmann, Veronika Koshi, Flavia Achermann, Nadine Klemm, Chiara Minder, Jana Knüsel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

