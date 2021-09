2. Liga Erstmals drei Punkte für Rothenburg bei Sieg gegen Sarnen Erster Saisonsieg für Rothenburg nach fünf Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag auswärts beim 3:1 gegen Sarnen zum ersten Mal drei Punkte geholt. 19.09.2021, 13.28 Uhr

(chm)

Rothenburg ging in der 16. Spielminute durch Davide Di Berardino in Führung, ehe Sarnen in der 48. Minute (Norman Blättler) der Ausgleich gelang. Nicolas Loser schoss Rothenburg in der 80. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Yves Zurkirchen für Rothenburg auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rothenburg erhielten Patrick Lingg (35.), Nino Kiser (69.) und Marc Odermatt (75.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Ante Pekas (49.), Livio Wirz (52.) und Randy Würsch (79.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Rothenburg eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1 pro Spiel. Das bedeutet, dass Rothenburg die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg liegt Rothenburg neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 11. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Stans. Rothenburg hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Altdorf (Platz 9). Die Partie findet am Dienstag (21. September) statt (20.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Nach der Niederlage findet sich Sarnen unter dem Strich wieder. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Sarnen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Sempach kriegt es Sarnen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: FC Sarnen - FC Rothenburg 1:3 (0:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 16. Davide Di Berardino 0:1. 48. Norman Blättler 1:1. 80. Nicolas Loser 1:2. 87. Yves Zurkirchen 1:3. – Sarnen: Ivo Sigrist, Livio Fanger, Dzenan Cekovic, Lukas Koch, Dominic Braschler, Livio Wirz, Ante Pekas, Aurel Bode, Jan Wallimann, Norman Blättler, Mauro Fanger. – Rothenburg: João Pedro Da Silva Lopes, Nino Kiser, Norman Williner, Oliver Schöpfer, Jan Portmann, Yves Zurkirchen, Patrick Lingg, Pietro Di Berardino, Noe Durand, Matteo Di Berardino, Davide Di Berardino. – Verwarnungen: 35. Patrick Lingg, 49. Ante Pekas, 52. Livio Wirz, 69. Nino Kiser, 75. Marc Odermatt, 79. Randy Würsch.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Altdorf - FC Sempach 1:3, FC Willisau - FC Aegeri 2:0, FC Sarnen - FC Rothenburg 1:3, SC Obergeissenstein - FC Stans 2:2, SC Emmen - FC Sins 3:0, Luzerner SC - SC Cham II 2:4

Tabelle: 1. SC Cham II 6 Spiele/15 Punkte (18:9). 2. SC Emmen 6/13 (13:6), 3. Luzerner SC 6/13 (16:12), 4. FC Sempach 6/12 (15:7), 5. FC Hochdorf 6/10 (14:11), 6. FC Sins 6/9 (9:10), 7. FC Willisau 6/9 (8:9), 8. SC Obergeissenstein 6/8 (7:10), 9. FC Altdorf 5/7 (10:9), 10. FC Littau 6/6 (11:13), 11. FC Rothenburg 5/5 (5:8), 12. FC Aegeri 6/4 (7:15), 13. FC Sarnen 6/4 (6:11), 14. FC Stans 6/2 (4:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.09.2021 13:25 Uhr.