4. Liga, Gruppe 2 Erstmals drei Punkte für Rotkreuz bei Sieg gegen Hünenberg Rotkreuz hat am Freitag auswärts Hünenberg besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:2. 10.09.2022, 17.55 Uhr

Semir Sinani eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Rotkreuz das 1:0 markierte. Rotkreuz baute die Führung in der 29. Minute (Jasin Rexhepi) weiter aus (2:0). Oliver Julier sorgte in der 40. Minute für Hünenberg für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Mit seinem Tor in der 72. Minute brachte Semir Sinani Rotkreuz mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Hünenberg noch auf 2:3 heran. Thierry Stampfli war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hünenberg erhielten Jan Kneubühler (68.), Oliver Julier (73.) und Lucien Ngo (82.) eine gelbe Karte. Rotkreuz blieb ohne Karte.

Die Offensive von Rotkreuz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Hünenberg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4 Tore pro Partie (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Rotkreuz von Rang 9 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Rotkreuz hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Rotkreuz wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team SK Root, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Hünenberg liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Hünenberg hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auswärts auf Zug 94 III (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Montag (12. September) statt (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Hünenberg III - FC Rotkreuz III 2:3 (1:2) - Ehret, Hünenberg – Tore: 6. Semir Sinani 0:1. 29. Jasin Rexhepi 0:2. 40. Oliver Julier 1:2. 72. Semir Sinani 1:3. 87. Thierry Stampfli 2:3. – Hünenberg: Max Braten, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Mathias Eisenegger, Timon Burkard, Thierry Stampfli, Tomi Wendt, Oliver Julier, Sebastian Vallejos, Jan Kneubühler, Joel Schmid. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Erion Zukaj, Besart Murina, Sead Lutfiu, Valon Kolonja, Albert Kaba, Alessandro Manuel Valadares, Semir Sinani, Jasin Rexhepi, Besmir Murina, Visar Hyseni. – Verwarnungen: 68. Jan Kneubühler, 73. Oliver Julier, 82. Lucien Ngo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

