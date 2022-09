3. Liga, Gruppe 3 Erstmals drei Punkte für Ruswil bei Sieg gegen Nottwil Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Ruswil hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Nottwil gewinnt die Mannschaft am Freitag zuhause 3:1. 12.09.2022, 10.49 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ruswil: Livio Spaar brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. In der 43. Minute traf Michael Peter für Nottwil zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Heinrich Meier in der 68. Minute zur 2:1-Führung für Ruswil. Durch ein Eigentor (Thibault Jufer) erhöhte sich die Führung für Ruswil in der 85. Minute auf 3:1.

Gelbe Karten gab es bei Ruswil für Heinrich Meier (8.), Matthias Bühlmann (68.) und Nando Heller (81.). Die einzige gelbe Karte bei Nottwil erhielt: Daniel Socaci (67.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Ruswil eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 0.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Ruswil die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Nottwil nicht so viele Tore wie gegen Ruswil. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Ruswil von Rang 11 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Ruswil folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Ruswil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Ruswil geht es auswärts gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. September (20.00 Uhr, Sport).

In der Tabelle verliert Nottwil Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Für Nottwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Nottwil geht es zuhause gegen SC Reiden (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Telegramm: FC Ruswil - FC Nottwil 3:1 (1:1) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 17. Livio Spaar 1:0. 43. Michael Peter 1:1. 68. Heinrich Meier (Penalty) 2:1.85. Eigentor (Thibault Jufer) 3:1. – Ruswil: Nando Heller, Simon Schäfer, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, Livio Spaar, Jonas Emmenegger, Lars Lötscher, Basil Ming, Heinrich Meier, Enrico Albisser. – Nottwil: Daniel Socaci, Michael Felder, Thibault Jufer, David Renggli, Nicola Lichtsteiner, Joel Burkhardt, Nicolas Stephan, Nico Blöchliger, Louis Muff, Jarno Ineichen, Michael Peter. – Verwarnungen: 8. Heinrich Meier, 67. Daniel Socaci, 68. Matthias Bühlmann, 81. Nando Heller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 10:46 Uhr.

