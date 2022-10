4. Liga, Gruppe 3 Erstmals drei Punkte für Stans bei Sieg gegen Luzern – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Stans hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Luzern gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 3:0. 03.10.2022, 21.11 Uhr

Das Tor von Albin Qerimaj in der 2. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Stans. In der 18. Minute baute Dennis Mathis den Vorsprung für Stans auf zwei Tore aus (2:0). Wiederum Dennis Mathis erhöhte in der 42. Minute auf 3:0 für Stans.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzern ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 19 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 9).

Stans gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das Team rückt damit einen Platz vor. Der erste Sieg der Saison für Stans folgt nach fünf Niederlagen und null Unentschieden. Stans konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Stans spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hergiswil II (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.30 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Luzern liegt neu am Ende der Tabelle. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei null Punkten Das Team verliert damit einen Platz. Luzern hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Luzern spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Kriens III (Platz 5). Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Stans - FC Luzern 3:0 (3:0) - Eichli, Stans – Tore: 2. Albin Qerimaj 1:0. 18. Dennis Mathis 2:0. 42. Dennis Mathis 3:0. – Stans: Janilo Zumstein, Leonardo Mendes Pereira, Yannick Konrad, Jonas von Holzen, Fabio Flühler, Albin Qerimaj, Albert Qerimaj, Tino Gerig, Silvan Eggel, Dennis Mathis, Denis Himaj. – Luzern: Michael Meyer, Severin Wechsler, Philip Künzli, Joshua Wölfle, Johannes Krapp, Luca Bumann, Jonas Schweigert, Zeno Hürlimann, Andrin Albrecht, Markus Kötter, Dennis Strutz. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

