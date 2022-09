3. Liga, Gruppe 2 Erstmals drei Punkte für Südstern bei Sieg gegen Malters Für Südstern hat es am Samstag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Malters 4:3. 18.09.2022, 15.25 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Samuel Furrer für Malters. In der 18. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 30. Minute hergestellt: Kujtim Pnishi traf für Südstern. Kujtim Pnishi war auch gleich für die 2:1-Führung (41. Minute) für Südstern verantwortlich.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 81. Minute, als Dalijan Etemi für Malters traf. In der 85. Minute gelang Welligton Rodrigues Alves der Führungstreffer zum 3:2 für Südstern. In der 92. Minute baute Mubekir Redzepi den Vorsprung für Südstern auf zwei Tore aus (4:2). In der Schlussphase kam Malters noch auf 3:4 heran. Janick Widmer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Südstern für Erivaldo Rodrigues Avelino (90.) und Mubekir Redzepi (92.). Eine Verwarnung gab es für Malters, nämlich für Prenk Marki (45.).

Südstern machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 8. Südstern hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Südstern spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gunzwil (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 23. September (20.15 Uhr, Linden, Gunzwil).

Nach der Niederlage büsst Malters einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 9. Malters hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Malters verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Malters zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rothenburg. Diese Begegnung findet am Donnerstag (22. September) statt (20.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Südstern - FC Malters 4:3 (2:1) - Grenzhof, Luzern – Tore: 18. Samuel Furrer 0:1. 30. Kujtim Pnishi 1:1. 41. Kujtim Pnishi 2:1. 81. Dalijan Etemi 2:2. 85. Welligton Rodrigues Alves 3:2. 92. Mubekir Redzepi 4:2. 94. Janick Widmer 4:3. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Davyson De França Moura, Fidele Fernandez Nsegue, Tiago Dacas, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Felipe Burkhardt Batista, William Spaniol, Rui Miguel Peixoto Coutinho, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa, Kujtim Pnishi. – Malters: Pirmin Fallegger, Dario Suter, Roman Lütolf, Samuel Furrer, Alessandro Calabrese, Levin Bucheli, Prenk Marki, Julian Birri, Reto Bachmann, Dalijan Etemi, Niklas Zihlmann. – Verwarnungen: 45. Prenk Marki, 90. Erivaldo Rodrigues Avelino, 92. Mubekir Redzepi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2022 15:22 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.