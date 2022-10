4. Liga, Gruppe 4 Eschenbach und Olympique Lucerne spielen unentschieden Im Spiel zwischen Eschenbach und Olympique Lucerne gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden. 17.10.2022, 01.38 Uhr

(chm)

Durch Tore von Beat Saner und Kevin Streuli ging Eschenbach bis in die 56. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Olympique Lucerne darauf zu reagieren: Zunächst gelang Alessandro Guida in der 58. Minute der Anschlusstreffer, Claudio Romano sorgte schliesslich für den Ausgleich (73.).

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Patrick Rust (58.), Dominik Honauer (77.) und Kai Marti (90.). Gelbe Karten gab es bei Olympique Lucerne für Alessandro Guida (36.) und Yousry Shafik (39.).

Eschenbach hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Eschenbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Acht Punkte bedeuten Rang 7. Eschenbach hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Eschenbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Littau II (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Nach dem Unentschieden büsst Olympique Lucerne in der Tabelle ein und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 4. Das Team verschlechtet sich um zwei Plätze. Olympique Lucerne hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Olympique Lucerne geht es daheim gegen FC Hitzkirch 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Eschenbach III - Olympique Lucerne 2:2 (1:0) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 34. Beat Saner 1:0. 56. Kevin Streuli 2:0. 58. Alessandro Guida 2:1. 73. Claudio Romano 2:2. – Eschenbach: Marco Gärtner, Kai Marti, Patrick Rust, Chris Gehrig, Thomas Kaech, Sandro Honauer, Dominik Honauer, Severin Zimmermann, Silvan Honauer, Beat Saner, Kevin Streuli. – Olympique Lucerne: Nassim Boudour, Armend Braha, Meriton Alushaj, Adrijan Ahmetaj, Ivo Fuchs, Hazir Arifaj, Yousry Shafik, Leandro Camoesa Correira, Omar Essakhi, Alessandro Guida, Sefer Seferi. – Verwarnungen: 36. Alessandro Guida, 39. Yousry Shafik, 58. Patrick Rust, 77. Dominik Honauer, 90. Kai Marti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Datenstand: 17.10.2022 01:35 Uhr.

