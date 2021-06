2. Liga Eschenbach und Schattdorf spielen Remis Acht Tore sind zwischen Eschenbach und Schattdorf gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht. 27.06.2021, 07.41 Uhr

(chm)

Eschenbach war zweimal in Führung. Schattdorf lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Schattdorf in der 72. Minute.

Eschenbach war zwischenzeitlich mit 2:0 (7. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

Zuletzt ging Eschenbach in der 61. Minute durch Hariz Osmanbasic 4:3 in Führung. Für den Ausgleich für Schattdorf zum Schlussresultat von 4:4 war Ramon Scheiber in der 72. Minute besorgt. Für ihn war es das dritte Tor des Spiels.

Auch Schattdorf war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 3:2 (46. Minute).

Matchwinner für Eschenbach war Hariz Osmanbasic, der gleich dreimal traf. Getroffen hat zudem Emrah Bajrami (1 Tor.) bei Schattdorf schoss Ramon Scheiber gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Patrik Wyrsch (1 Tore).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Trotz dem Unentschieden führt Eschenbach die Tabelle weiterhin an. Das Team hat nach 13 Spielen 26 Punkte auf dem Konto. Eschenbach hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Eschenbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 2. Schattdorf hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4 (2:3) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 4. Emrah Bajrami 1:0. 7. Hariz Osmanbasic 2:0. 13. Patrik Wyrsch 2:1. 14. Ramon Scheiber 2:2. 46. Ramon Scheiber 2:3. 51. Hariz Osmanbasic 3:3. 61. Hariz Osmanbasic 4:3. 72. Ramon Scheiber 4:4. – Eschenbach: Janis Bachmann, Kevin Arnold, Kilian Gurtner, Tom Kollaku, Marco Emmenegger, Sven Träger, Philipp Ulrich, Luca Rinaldo, Robin Niederberger, Emrah Bajrami, Hariz Osmanbasic. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Samuel Wirth, Joachim Gisler, Philipp Zurfluh, Patrik Wyrsch, Robin Mahrow, Skander Agrebi, Paul Arnold, Patrik Stampfli, Ramon Scheiber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Littau - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4, SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2, FC Stans - Luzerner SC 2:0, SC Emmen - FC Entlebuch 1:0, FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1, FC Sempach - FC Sursee 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 13 Spiele/26 Punkte (36:20). 2. FC Schattdorf 13/26 (30:23), 3. SC Emmen 13/26 (27:16), 4. FC Hochdorf 13/26 (35:19), 5. FC Sempach 13/23 (22:14), 6. FC Littau 13/20 (24:18), 7. SC Cham II 13/18 (29:26), 8. Luzerner SC 13/18 (22:22), 9. SC Obergeissenstein 13/17 (18:26), 10. FC Altdorf 13/17 (24:29), 11. FC Stans 13/17 (26:23), 12. FC Gunzwil 13/14 (22:33), 13. FC Entlebuch 13/13 (16:26), 14. FC Sursee 13/0 (5:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.06.2021 19:04 Uhr.