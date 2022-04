3. Liga, Gruppe 3 Escholzmatt-Marbach siegt gegen Altbüron-Grossdietwil Escholzmatt-Marbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Altbüron-Grossdietwil 3:1. 17.04.2022, 22.01 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Goncalo Vicente Fernandes Madeira in der 16. Minute. Er traf für Escholzmatt-Marbach zum 1:0. In der 19. Minute baute Dario Doppmann den Vorsprung für Escholzmatt-Marbach auf zwei Tore aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Dario Doppmann für Escholzmatt-Marbach auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten. Den Schlussstand stellte Arbias Binaku in der 32. Minute her, als er für Altbüron-Grossdietwil auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altbüron-Grossdietwil erhielten Dion Alusi (73.) und Arbias Binaku (93.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Escholzmatt-Marbach.

Keine Änderung in der Tabelle für Escholzmatt-Marbach: 13 Punkte bedeuten Rang 11. Escholzmatt-Marbach hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Escholzmatt-Marbach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entlebuch. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (19. April) (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Altbüron-Grossdietwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Altbüron-Grossdietwil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossdietwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dagmersellen (Platz 4). Das Spiel findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Altbüron-Grossdietwil 3:1 (3:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 16. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 1:0. 19. Dario Doppmann 2:0. 22. Dario Doppmann 3:0. 32. Arbias Binaku 3:1. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Stefan Wüthrich, Adnan Tola, Bobi Johannes Dogdu, Silvan Bieri, Thomas Niederberger, Arber Krasniqi, Dario Doppmann, Maran Mohanarangan, Flamur Azizi, Goncalo Vicente Fernandes Madeira. – Altbüron-Grossdietwil: Michael Hochuli, Andreas Hofer, Kilian Affentrager, Sandro Huwiler, Lukas Imbach, Marcel Koller, Arbias Binaku, Micha Derendinger, Flavio Peter, Shkelzen Alusi, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 73. Dion Alusi, 93. Arbias Binaku.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2022 21:57 Uhr.