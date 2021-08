2. Liga Escholzmatt-Marbach siegt im Auftaktspiel gegen Adligenswil – Larissa Bucher trifft zum Sieg Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Escholzmatt-Marbach zuhause gegen Adligenswil 2:1. 22.08.2021, 13.27 Uhr

(chm)

Julia Küher eröffnete in der 53. Minute das Skore, als sie für Adligenswil das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Escholzmatt-Marbach fiel in der 55. Minute, als Julia Bucher ins eigene Tor traf. In der 79. Minute schoss Larissa Bucher Escholzmatt-Marbach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Escholzmatt-Marbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Escholzmatt-Marbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SK Root. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Adligenswil liegt nach Spiel 1 auf Rang 11. Im nächsten Spiel kriegt es Adligenswil auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Willisau zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Adligenswil 2:1 (0:0) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 53. Julia Küher 0:1. 55. Eigentor (Julia Bucher) 1:1.79. Larissa Bucher 2:1. – Escholzmatt-Marbach: Chantal Pfulg, Melanie Schmid, Eliane Fuchs, Tamara Emmenegger, Jana Bieri, Larissa Bucher, Deborah Müller, Fiona Riedweg, Lorena Theiler, Tabea Emmenegger, Sabine Dahinden. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Julia Bucher, Sabine Stalder, Gina Rast, Noelja Bättig, Alexandra Hirsiger, Matilda Schmidli, Milena Betschart, Julia Küher, Marija Devic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: Team Region Entlebuch - FC Adligenswil 2:1, FC Horw - SC Nebikon 4:2

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. Team Region Entlebuch 1/3 (2:1), 3. Team Uri Frauen I 0/0 (0:0), 4. FC Kickers Luzern 0/0 (0:0), 5. SK Root 0/0 (0:0), 6. FC Luzern Frauen 2 0/0 (0:0), 7. FC Küssnacht a/R 0/0 (0:0), 8. FC Lugano Femminile II 0/0 (0:0), 9. SG Stans-Engelberg 0/0 (0:0), 10. FC Willisau 0/0 (0:0), 11. FC Adligenswil 1/0 (1:2), 12. SC Nebikon 1/0 (2:4).

