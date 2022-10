4. Liga, Gruppe 3 Fatos Haxhija schiesst Kriens mit drei Treffern zum Sieg gegen Luzern Sieg für Kriens: Gegen Luzern gewinnt das Team am Donnerstag auswärts 3:2. 21.10.2022, 00.36 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Fatos Haxhija, der in der 15. Minute für Kriens zum 1:0 traf. Luzern glich in der 35. Minute durch Yasin Uzun aus. Fatos Haxhija schoss Kriens in der 57. Minute zur 2:1-Führung.

In der 68. Minute traf Fatos Haxhija bereits wieder. Er erhöhte auf 3:1 für Kriens. Der Treffer fiel mittels Penalty. In der Schlussphase kam Luzern noch auf 2:3 heran. Dennis Strutz war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 83. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Luzern sah Yasin Uzun (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Adrian Reto Kiefer (79.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kriens, Florent Haxhija (89.) kassierte sie.

Dass Kriens viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen acht Spielen hat Kriens durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Luzern ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.6 Tore pro Partie (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Kriens nicht verändert. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 6. Kriens hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kriens geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sachseln (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (23. Oktober) statt (14.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Luzern verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Luzern hat bisher nur verloren, nämlich achtmal.

Luzern trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Sarnen (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (23. Oktober) statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Luzern - SC Kriens III 2:3 (1:1) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 15. Fatos Haxhija 0:1. 35. Yasin Uzun 1:1. 57. Fatos Haxhija 1:2. 68. Fatos Haxhija (Penalty) 1:3.83. Dennis Strutz 2:3. – Luzern: Michael Meyer, Dino Lissoni, Luca Bumann, André Fabian, Johannes Krapp, Jan Baumann, Markus Kötter, Florian Töpfl, David Schmidig, Andrin Albrecht, Dennis Strutz. – Kriens: Miro Chollet, Remo Schmidlin, Nando Huber, Linus Schaffenrath, Marc Landolt, Livio Röösli, Fatos Haxhija, Dominik Gabler, Claudio Schmidlin, Armend Zeqiraj, Pedro Gonzalez Torres. – Verwarnungen: 79. Adrian Reto Kiefer, 89. Florent Haxhija – Ausschluss: 85. Yasin Uzun.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.10.2022 00:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.