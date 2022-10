Frauen 3. Liga Favorit Alpnach siegt deutlich gegen Schattdorf Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Alpnach am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Schattdorf gerecht geworden und hat auswärts 4:0 gewonnen. 02.10.2022, 23.49 Uhr

Carmen Rauser schoss Alpnach in der 43. Minute zur 1:0-Führung. In der 66. Minute traf Carmen Rauser bereits wieder. Sie erhöhte auf 2:0 für Alpnach. Stefanie Durrer baute in der 75. Minute die Führung für Alpnach weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Seraina Lussi, die in der 83. Minute die Führung für Alpnach auf 4:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Alpnach zu den Besten: Die total 7 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Schattdorf ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 10).

Alpnach rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei elf Punkten. Das Team verbessert sich um einen Platz. Alpnach hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Alpnach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ascona (Platz 5). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

In der Tabelle liegt Schattdorf weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Schattdorf hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Schattdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (4. Oktober) (20.15 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: Team Uri Frauen II - SG Obwalden 0:4 (0:1) - Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf – Tore: 43. Carmen Rauser 0:1. 66. Carmen Rauser 0:2. 75. Stefanie Durrer 0:3. 83. Seraina Lussi 0:4. – Schattdorf: Selin Baumann, Lea Fiechter, Linda Baumann, Emelie Gisler, Simone Therese Eisenring, Alisha Perren, Fabia Manz, Sina Riesen, Lea Deplazes, Julie Gisler, Adriana Fedier. – Alpnach: Julia Bieri, Michèle Spichtig, Myrta Bucher, Laura Arnold, Paula Jung, Flavia Lussi, Seraina Lussi, Fabienne Arnold, Sarah Wyss, Carmen Rauser, Sophie Gasser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

