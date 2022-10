3. Liga, Gruppe 1 Favorit Erstfeld siegt gegen Muotathal Erstfeld holt gegen Muotathal auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 2:0. 23.10.2022, 19.32 Uhr

(chm)

In der 35. Minute war es an Mattia Epp, Erstfeld 1:0 in Führung zu bringen. Mit dem 2:0 für Erstfeld schoss Silvan Baumann das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Erstfeld sah Pirmin Baumann (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Erstfeld weitere fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Marcel Betschart (54.) und Nick Bürgler (87.).

In der Abwehr gehört Erstfeld zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Erstfeld nicht verändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 3. Erstfeld hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Erstfeld konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Erstfeld geht es zuhause gegen SC Cham IV (Platz 8) weiter. Die Partie findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.15 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Für Muotathal war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Muotathal tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Stans an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Muotathal - ESC Erstfeld 0:2 (0:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 35. Mattia Epp 0:1. 74. Silvan Baumann 0:2. – Muotathal: Roland Gwerder, Petrit Panxhaj, Albanit Zekaj, Maurice Suter, Fabian Annen, Nick Bürgler, Marcel Betschart, Fabian Schuler, Andrin Bürgler, Silvan Schelbert, Ivo Horat. – Erstfeld: Markus Bürgler, Samuel Baumann, Michael Traxel, Nino Epp, Mattia Epp, David Epp, Gian-Luca Tresch, Patrik Wyrsch, Jeremias Baumann, Michael Baumann, Pirmin Baumann. – Verwarnungen: 48. Nino Epp, 54. Marcel Betschart, 87. Nick Bürgler, 89. Damian Eller, 91. Pirmin Baumann, 95. Samuel Baumann, 95. Dominic Herger – Ausschluss: 93. Pirmin Baumann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 19:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.