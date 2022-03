3. Liga, Gruppe 2 Favorit Horw siegt deutlich gegen Buochs Horw holt gegen Buochs auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenführer siegt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 4:1. 27.03.2022, 16.37 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Horw: David Von Holzen brachte seine Mannschaft in der 37. Minute 1:0 in Führung. Florian Fallegger sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Horw. Timo Schmid baute in der 68. Minute die Führung für Horw weiter aus (3:0).

Horw erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Sandro Leyers weiter auf 4:0. Lauro Baumgartner sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Buochs: Er traf in der 85. Minute zum 1:4

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Horw in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.6 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 46 geschossenen Toren Rang 1.

Die Abwehr von Buochs kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 11).

Mit dem Sieg hält Horw seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 14 Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Für Horw ist es bereits der zehnte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Horw gingen unentschieden aus.

Horw spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Kriens (Platz 4). Die Partie findet am 3. April statt (10.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Buochs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Buochs hat bisher zweimal gewonnen und zehnmal verloren.

Für Buochs geht es auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 3. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SC Buochs - FC Horw 1:4 (0:2) - Seefeld, Buochs – Tore: 37. David Von Holzen 0:1. 43. Florian Fallegger 0:2. 68. Timo Schmid 0:3. 71. Sandro Leyers 0:4. 85. Lauro Baumgartner 1:4. – Buochs: Noah Zimmermann, Mike Amrhein, Nil Niederberger, Stefan Mathis, Stephane Munduki, Niklas Bissig, Nico Fischer, Mauro Imboden, Maurice Engelberger, Nico Wyss, Marco Cataldi. – Horw: Robin Ming, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Mangold, Marco Kistler, Timo Schmid, Janick Roth, Florian Fallegger, Lars Unternährer, Adrian Vögtli, Dominic Schilling. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 16:34 Uhr.