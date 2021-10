3. Liga, Gruppe 2 Favorit Horw siegt klar gegen Root Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 7) ist Horw am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Root gerecht geworden und hat zuhause 5:0 gewonnen. 02.10.2021, 23.37 Uhr

(chm)

Per Penalty traf Adrian Vögtli in der 24. Minute zur 1:0-Führung für Horw. In der 29. Minute baute David Von Holzen den Vorsprung für Horw auf zwei Tore aus (2:0). Horw erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Leandro Bezzola weiter auf 3:0.

Jason Fuhrer baute in der 48. Minute die Führung für Horw weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Leandro Bezzola in der 73. Minute, als er für Horw zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Michael Wigger (31.) und Claudio Strebel (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Horw, Nico Kaufmann (87.) kassierte sie.

In der Defensive hat Horw in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.3 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 29 erzielten Toren Rang 1.

Die Abwehr von Root kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 10).

Mit dem Sieg hält Horw seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sieben Spielen bei 19 Punkten. Horw hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Horw spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: Olympique Lucerne (Rang 12). Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Root einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 8. Root hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Root in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Horw - SK Root 5:0 (3:0) - Seefeld, Horw – Tore: 24. Adrian Vögtli (Penalty) 1:0.29. David Von Holzen 2:0. 41. Leandro Bezzola 3:0. 48. Jason Fuhrer 4:0. 73. Leandro Bezzola 5:0. – Horw: Dario Ravarotto, Timo Schmid, Marco Mangold, David Von Holzen, Dino Fischer, Sandro Leyers, Adrian Vögtli, Marco Kistler, Dominic Schilling, Leandro Bezzola, Jason Fuhrer. – Root: David Meier, Adriano Confortola, Mladen Milojicic, Pascal Christen, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Ben Meierhans, Edi Zec, Franco Ineichen, Michael Wigger, Bojan Vukovic. – Verwarnungen: 31. Michael Wigger, 82. Claudio Strebel, 87. Nico Kaufmann.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - Olympique Lucerne 4:0, SC Buochs - FC Kickers Luzern 0:4, FC Adligenswil - FC Gunzwil 0:1, FC Ebikon I - FC Hitzkirch 4:0, FC Horw - SK Root 5:0, SC Kriens U23 - FC Hergiswil II 4:1

Tabelle: 1. FC Horw 7 Spiele/19 Punkte (29:2). 2. FC Gunzwil 7/16 (15:10), 3. FC Kickers Luzern 7/15 (13:8), 4. FC Malters 7/15 (19:13), 5. FC Ebikon I 7/12 (14:10), 6. FC Adligenswil 7/11 (21:12), 7. SC Kriens U23 7/9 (14:13), 8. SK Root 7/9 (12:19), 9. FC Hergiswil II 7/7 (9:14), 10. SC Buochs 7/6 (11:21), 11. FC Hitzkirch 7/4 (5:18), 12. Olympique Lucerne 7/0 (9:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:34 Uhr.