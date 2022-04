Frauen 2. Liga Favorit Luzern Frauen siegt gegen Kickers Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 10) ist Luzern Frauen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Kickers gerecht geworden und hat auswärts 3:1 gewonnen. 10.04.2022, 21.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Carla Wey für Kickers. In der 12. Minute traf sie zum 1:0. Der Ausgleich für Luzern Frauen fiel in der 76. Minute (Nadja Beroud). In der 81. Minute war es an Rahel Meier, Luzern Frauen 2:1 in Führung zu bringen. Ein Minuten dauerte es, ehe Rahel Meier erneut erfolgreich war. Sie traf in der 82. Minute zum 3:1 für Luzern Frauen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Luzern Frauen: 21 Punkte bedeuten Rang 4. Luzern Frauen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Luzern Frauen geht es daheim gegen FC Lugano Femminile II (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 16. April statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Für Kickers ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Kickers ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Kickers auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SG Stans-Engelberg. Die Partie findet am 19. April statt ( Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Luzern Frauen 2 1:3 (1:0) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 12. Carla Wey 1:0. 76. Nadja Beroud 1:1. 81. Rahel Meier 1:2. 82. Rahel Meier 1:3. – Kickers: Aslim Sengün, Fabienne Liembd, Kimberly Burch, Lorena Rogger, Patricia Stutz, Michelle Kunz, Ramona Bühlmann, Eda Özesen, Carmen von Heeren, Carla Wey, Chiara Eggler. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Salome Schmid, Lara Peter, Katja Rohrer, Tania Alexandra Guerra Marques, Jaqueline Portmann, Julia Odermatt, Rahel Delacher, Rahel Meier, Romana Häfliger, Kristina Franjkovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

