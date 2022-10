3. Liga, Gruppe 2 Favorit Malters siegt klar gegen Hitzkirch Sieg für den Tabellenvierten: Malters lässt am Dienstag auswärts beim 4:1 gegen Hitzkirch (Rang 10) nichts anbrennen. 06.10.2022, 00.36 Uhr

(chm)

Hitzkirch ging zunächst in der 12. Minute in Führung, als Merdjan Zeqiri zum 1:0 traf. In der 29. Minute gelang Malters jedoch durch Prenk Marki der Ausgleich. In der 51. Minute war es an Julian Birri, Malters 2:1 in Führung zu bringen.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Malters stellte Francesco Nassa in Minute 73 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Niclas Baumeler, der in der 89. Minute die Führung für Malters auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hitzkirch für Patrik Bucher (20.) und Simon Trottmann (24.). Die einzige gelbe Karte bei Malters erhielt: Prenk Marki (36.)

In der Abwehr gehört Malters zu den Besten: Total liess das Team 9 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Abwehr von Hitzkirch kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Malters um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 3. Für Malters ist es der zweite Sieg in Serie.

Malters spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Hildisrieder SV (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (8. Oktober) (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Hitzkirch hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Hitzkirch in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gunzwil. Das Spiel findet am Samstag (8. Oktober) statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Malters 1:4 (1:1) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 12. Merdjan Zeqiri 1:0. 29. Prenk Marki 1:1. 51. Julian Birri 1:2. 73. Francesco Nassa 1:3. 89. Niclas Baumeler 1:4. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Enea Bossart, Patrik Bucher, Colin Moos, Michael Winiger, Merdjan Zeqiri, Sandro Rosenberg, Simon Trottmann, Ümit Ürkmez, Jonas Rosenberg. – Malters: Pirmin Fallegger, Patrick Stalder, Fabian Gloggner, Janick Widmer, Roman Lütolf, Levin Bucheli, Prenk Marki, Michel Stephan, Julian Birri, Dalijan Etemi, Niklas Zihlmann. – Verwarnungen: 20. Patrik Bucher, 24. Simon Trottmann, 36. Prenk Marki.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.10.2022 00:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.