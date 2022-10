4. Liga, Gruppe 1 Favorit Rotkreuz siegt gegen Menzingen – Entscheidung in der Schlussminute Sieg für den Leader: Rotkreuz lässt am Samstag zuhause beim 2:1 gegen Menzingen (Rang 9) nichts anbrennen. 15.10.2022, 23.10 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Rotkreuz gelang Colin Hausheer in der 93. Minute. In der 13. Minute hatte Dimitri Zülle Rotkreuz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Menzingen fiel in der 71. Minute durch Yasir Al Nakeeb.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rotkreuz erhielt: Yannik Huwiler (81.) die einzige gelbe Karte bei Menzingen erhielt: Denis Benz (91.)

In seiner Gruppe hat Rotkreuz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 23 Tore erzielte. In der Abwehr ist Rotkreuz sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 9 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Rotkreuz bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 18 Punkte. Für Rotkreuz ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Rotkreuz gingen unentschieden aus.

Für Rotkreuz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Brunnen a (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Schoeller).

Für Menzingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Menzingen war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Menzingen trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Goldau III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: FC Rotkreuz II - SC Menzingen 2:1 (1:0) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 13. Dimitri Zülle 1:0. 71. Yasir Al Nakeeb 1:1. 93. Colin Hausheer 2:1. – Rotkreuz: Colin Bucheli, Mattia Palatucci, Adrian Schneider, Marco Sidler, Cédric Schneider, Ahmed Abduqadir, Yannik Huwiler, Qendrim Aliji, Colin Hausheer, Darko Andonov, Dimitri Zülle. – Menzingen: Yannic Kälin, Rico Staub, Robin Suter, Marc Staub, Dennis Ottiger, Sandro Müller, Andreas Zürcher, Tim Benz, Kerim Gülec, Leandro Roos, Sebastian Koukoui. – Verwarnungen: 81. Yannik Huwiler, 91. Denis Benz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 22:53 Uhr.

