3. Liga, Gruppe 1 Favorit Steinhausen siegt klar gegen Ibach Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 10) ist Steinhausen am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Ibach gerecht geworden und hat zuhause 4:1 gewonnen. 01.05.2022, 22.03 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Marc Keiser, der in der 11. Minute für Steinhausen zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 16. Minute brachte Cédric Hürlimann Steinhausen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Steinhausen erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Marc Keiser weiter auf 3:0.

Elton Junikaj verkürzte in der 48. Minute den Rückstand von Ibach auf 1:3. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Cédric Hürlimann in der 72. Minute, als er für Steinhausen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raphael Beck von Steinhausen erhielt in der 36. Minute die gelbe Karte.

Steinhausen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Steinhausen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Steinhausen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Meggen. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Ibach taucht nach der Niederlage unter den Strich. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Ibach hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten Zug 94 II kriegt es Ibach als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.30 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Ibach II 4:1 (3:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 11. Marc Keiser 1:0. 16. Cédric Hürlimann 2:0. 33. Marc Keiser 3:0. 48. Elton Junikaj 3:1. 72. Cédric Hürlimann 4:1. – Steinhausen: Dario Buob, Cristian Tramontano, Ramon Beck, Raphael Beck, Nedeljko Lukic, Max Bosshard, Dario Andermatt, Jeremy Walker, Nicolas Martin, Cédric Hürlimann, Marc Keiser. – Ibach: Nando Nussbaumer, Egson Hafezi, Sandro Inderbitzin, Cyrill Bürgi, Patrick Pfyl, Lukas Teixeira Ferreira, Leo Lüönd, Laurin Vogel, Edonis Salihu, Joël Schmidiger, Elton Junikaj. – Verwarnungen: 36. Raphael Beck.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 22:00 Uhr.