4. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Aegeri gegen Walchwil Aegeri holt gegen Walchwil zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 3:1. 10.10.2021, 14.50 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Ramon Nussbaumer für Aegeri. In der 31. Minute traf er zum 1:0. Aegeri baute die Führung in der 53. Minute (Fabian Riedmann) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Neil Hager (89.) reduzierte sich der Rückstand für Walchwil auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Dave Boog für Aegeri auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Aegeri hat bislang häufig überzeugt: In sieben Spielen hat sie total 20 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.9 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Walchwil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 25 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Aegeri unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Aegeri hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es auswärts gegen SC Menzingen (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Walchwil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Walchwil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Walchwil geht es zuhause gegen FC Brunnen (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (20.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Telegramm: FC Aegeri 2 - FC Walchwil 3:1 (1:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 31. Ramon Nussbaumer 1:0. 53. Fabian Riedmann 2:0. 89. Neil Hager 2:1. 90. Dave Boog 3:1. – Aegeri: Daniel Arnold, Mario Meisinger, Christian Bärtschiger, Mihailo Bukvic, Luka Boskovic, Fabian Elsener, Michele Meier, Brian Iten, Fabian Riedmann, Ramon Nussbaumer, Yves Rogenmoser. – Walchwil: Dale Hager, David Ankenbrand, Silvan Kamer, Remo Birrer, David Hürlimann, Stefan Ulrich, Robin Holzmann, Neil Hager, Max Winkelmann, Florian Annen, Remo Hürlimann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: Weggiser SC - SC Steinhausen 2:1, FC Rotkreuz II - FC Schattdorf 0:1, FC Aegeri 2 - FC Walchwil 3:1, FC Brunnen - SC Cham III 1:4, SC Goldau III - SC Menzingen 0:5

Tabelle: 1. FC Schattdorf 7 Spiele/16 Punkte (18:6). 2. FC Aegeri 2 7/16 (20:13), 3. SC Steinhausen 7/12 (18:9), 4. Weggiser SC 7/12 (16:11), 5. SC Cham III 7/12 (20:19), 6. SC Menzingen 7/10 (14:12), 7. FC Brunnen 7/9 (15:19), 8. FC Rotkreuz II 7/8 (12:16), 9. SC Goldau III 7/4 (9:20), 10. FC Walchwil 7/1 (8:25).

