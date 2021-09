2. Liga Favoritensieg bei Emmen gegen Littau Sieg für den Tabellenfünften: Emmen lässt am Samstag zuhause beim 3:1 gegen Littau (Rang 12) nichts anbrennen. 05.09.2021, 06.16 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Roman Greter in der 36. Minute. Er traf für Emmen zum 1:0. Emmen baute in der 66. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Roman Greter. Nicholas Walker baute in der 76. Minute die Führung für Emmen weiter aus (3:0). Das Tor war ein Penalty. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Dominic Britschgi in der 87. Minute für Littau auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Emmen erhielt: Nicolas Meier (80.) die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Nicola Baumann (30.)

In der Tabelle verbessert sich Emmen von Rang 5 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Für Emmen ist es der zweite Sieg in Serie. Emmen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Emmen auf fremdem Terrain mit FC Stans (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 14. September (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Littau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat drei Punkte. Für Littau ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Littau verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem fünftplatzierten SC Obergeissenstein kriegt es Littau als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: SC Emmen - FC Littau 3:1 (1:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 36. Roman Greter 1:0. 66. Roman Greter 2:0. 76. Nicholas Walker (Penalty) 3:0.87. Dominic Britschgi 3:1. – Emmen: Yanick Bäuerle, Marc Koch, Claudio Vogel, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Stefan Silva Borges, Rinor Gashi, Joel Zemp, Silvio König, Florant Veseli, Roman Greter. – Littau: Ramon Grüter, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Sammy Cook, Nicola Baumann, Dominic Britschgi, Janis Wyss, Walid Boussaha, Simon Britschgi, Wessley Joao De Jesus Tiburcio, Luca Baumann. – Verwarnungen: 30. Nicola Baumann, 80. Nicolas Meier.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - FC Rothenburg 4:1, FC Willisau - FC Stans 3:1, SC Obergeissenstein - FC Sempach 2:1, SC Emmen - FC Littau 3:1, SC Cham II - FC Sins 3:0

Tabelle: 1. Luzerner SC 4 Spiele/10 Punkte (13:8). 2. SC Cham II 4/9 (11:6), 3. SC Emmen 4/7 (7:6), 4. FC Hochdorf 4/7 (12:7), 5. SC Obergeissenstein 4/7 (4:5), 6. FC Sins 4/6 (7:7), 7. FC Willisau 4/6 (6:7), 8. FC Sempach 4/6 (9:6), 9. FC Altdorf 3/4 (7:6), 10. FC Sarnen 3/4 (5:5), 11. FC Aegeri 4/4 (6:10), 12. FC Littau 4/3 (7:10), 13. FC Rothenburg 4/2 (2:7), 14. FC Stans 4/1 (2:8).

