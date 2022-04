3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Erstfeld gegen Schwyz Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 9) ist Erstfeld am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Schwyz gerecht geworden und hat zuhause 2:0 gewonnen. 23.04.2022, 23.46 Uhr

(chm)

Nino Epp schoss Erstfeld in der 33. Minute zur 1:0-Führung. In der Schlussphase (93. Minute) erhöhte sodann Michael Baumann noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Erstfeld für Matteo Zgraggen (35.) und Sven Tresch (86.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwyz, Patrick Kistler (90.) kassierte sie.

In der Gruppe ist Erstfeld in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg hält Erstfeld seine Position an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 41 Punkte. Erstfeld hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Erstfeld geht es zuhause gegen FC Küssnacht a/R 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (28. April) statt (20.30 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 9. Schwyz hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwyz zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Ibach II (Platz 8) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (26. April) (20.15 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Schwyz 2:0 (1:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 33. Nino Epp 1:0. 93. Michael Baumann 2:0. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Traxel, Patrik Wyrsch, Damian Eller, Matteo Zgraggen, Nino Epp, David Epp, Pirmin Baumann, Jeremias Baumann, Silvan Baumann, Fabio Tresch. – Schwyz: Mateo Fontana, Martin Von Euw, Manuel Gisler, Nicola Holdener, Ramon Betschart, Demian Siegwart, Lars Suter, Patrick Kistler, Firas Kdouh, Steven Stalder, Nelson Leite da Conceicao. – Verwarnungen: 35. Matteo Zgraggen, 86. Sven Tresch, 90. Patrick Kistler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 23:43 Uhr.