3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Kriens gegen Hergiswil Kriens holt gegen Hergiswil auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzehnten 2:1. 01.05.2022, 12.31 Uhr

Kriens lag ab der 43. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Baye Dame Thiam (28. Minute) und Noah Gabriel getroffen hatten. Hergiswil gelang in der 63. Minute durch Dion Schmid noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Kriens gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Hergiswil für Basil Zgraggen (42.), Patrick Kaiser (63.) und Nils Furrer (82.).

In der Abwehr gehört Kriens zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 2).

Kriens rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 28 Punkte bedeuten Rang 3. Kriens hat bisher neunmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kriens tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Nach der Niederlage findet sich Hergiswil unter dem Strich wieder. Elf Punkte bedeuten Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Hergiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Hergiswil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Dienstag (3. Mai) statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Hergiswil II - SC Kriens 1:2 (0:2) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 28. Baye Dame Thiam 0:1. 43. Noah Gabriel 0:2. 63. Dion Schmid 1:2. – Hergiswil: Navin Bucher, Mike Bachmann, Simon Mayr, Patrick Kaiser, Basil Zgraggen, Michel Kaufmann, Navid Zelger, Dion Schmid, Jonah Kasper, Nils Furrer, Sven Tribelhorn. – Kriens: Joel Russo, Ngumba Mwakassa, Metin Adiller, Luis Velaj, Mac Filirel Pouomo, Noah Gabriel, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Veldin Subasic, Silvan Diaz, Baye Dame Thiam, Stefan Petkovic. – Verwarnungen: 40. Silvan Diaz, 42. Basil Zgraggen, 57. Noah Gabriel, 62. Luis Velaj, 63. Patrick Kaiser, 72. Mac Filirel Pouomo, 77. Veldin Subasic, 82. Nils Furrer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

