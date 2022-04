2. Liga Favoritensieg bei Sempach gegen Obergeissenstein Sempach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Obergeissenstein: Der Tabellendritte siegt zuhause 3:1 gegen den Tabellenelften. 10.04.2022, 03.29 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Yanick Fölmli, der in der 13. Minute für Sempach zum 1:0 traf. In der 34. Minute traf Samuel Stalder für Obergeissenstein zum 1:1-Ausgleich. Das Tor von Yanick Fölmli in der 65. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Sempach. Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Luca Cipolla die Führung für Sempach auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Yanick Fölmli (36.) und Luca Müller (73.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Obergeissenstein erhielt: Aidan Uebelmann (62.)

Sempach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 3. Sempach hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es auswärts gegen FC Hochdorf (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Obergeissenstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 11. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Obergeissenstein spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Littau (Platz 6). Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (20.15 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Sempach - SC Obergeissenstein 3:1 (1:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 13. Yanick Fölmli 1:0. 34. Samuel Stalder 1:1. 65. Yanick Fölmli 2:1. 90. Luca Cipolla 3:1. – Sempach: Raphael Helfenstein, Luca Cipolla, Simon Eberle, Luca Müller, Michael Fölmli, Kevin Schnider, Kilian Bühlmann, Rafael Gomes Machado, Yanick Fölmli, Luca Bühler, Patrik Lika. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Reto Albisser, Christian Mutter, José Luis Da Silva Pereira, Raphael Mosses, Yannick Zai, Nick Illi, Marc Wattenberg, Michael Stalder, Samuel Stalder, Miro Bassi. – Verwarnungen: 36. Yanick Fölmli, 62. Aidan Uebelmann, 73. Luca Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 03:25 Uhr.