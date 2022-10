4. Liga, Gruppe 3 Giswil setzt Siegesserie auch gegen Sachseln fort Giswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Sachseln hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0 10.10.2022, 18.18 Uhr

(chm)

Dario Schorno erzielte in der 5. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Giswil. Mit seinem Tor in der 20. Minute brachte Jonas Imfeld Giswil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Giswil erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Dario Schorno weiter auf 3:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Armend Fazlija, der in der 55. Minute die Führung für Giswil auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Sachseln. Bei Giswil erhielten Tobias Zumstein (44.), Marco Matti (65.) und Raphael Riebli (69.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Giswil bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sachseln kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Unverändert liegt Giswil nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sechs Spielen 18 Punkte auf dem Konto. Giswil hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Für Giswil geht es zuhause gegen FC Hergiswil II (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (13. Oktober) statt ( Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Für Sachseln hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 4. Sachseln hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Sachseln verlor zudem erstmals zuhause.

Sachseln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Stans (Platz 9). Das Spiel findet am 15. Oktober statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Sachseln - FC Giswil 0:4 (0:2) - Mattli, Sachseln – Tore: 5. Dario Schorno 0:1. 20. Jonas Imfeld 0:2. 49. Dario Schorno 0:3. 55. Armend Fazlija 0:4. – Sachseln: Daniel Klasic, Rodrigo Santiago Rosaria, Daniel Rohrer, Ardit Jakupi, Severin von Wyl, Leonid Berisha, Roberto Cataldi, Faton Osmanaj, Bojan Mitreski, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Giswil: Florian Fazlija, Aaron Ambiel, Raphael Riebli, Mathias Halter, Cristiano Ferreira Costa, Jonas Imfeld, Dario Schorno, Adrian Rogger, Cyrill Zbinden, Tobias Zumstein, Armend Fazlija. – Verwarnungen: 44. Tobias Zumstein, 65. Marco Matti, 69. Xhavit Ukshini, 69. Raphael Riebli, 73. Bojan Mitreski, 82. Raif von Moos, 92. Faton Osmanaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 18:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.