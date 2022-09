4. Liga, Gruppe 3 Giswil siegt 4:3 im Showdown gegen Ebikon Giswil setzt seine Siegesserie auch gegen Ebikon fort. Das 4:3 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 11.09.2022, 23.43 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Ebikon: Yannik Bachmann brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Giswil glich in der 20. Minute durch Armend Fazlija aus. In der 21. Minute war es an Hilton Matuanana, Ebikon 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für Giswil fiel in der 36. Minute (Marco Enz). Armend Fazlija brachte Giswil 3:2 in Führung (37. Minute). Cyrill Zbinden sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Giswil. In der 64. Minute verwandelte Yunus Ilhan erfolgreich einen Elfmeter und brachte Ebikon so auf 3:4 heran.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Giswil sah Kevin Steffen (96.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Giswil weitere fünf gelbe Karten. Bei Ebikon erhielten Yunus Ilhan (73.) und Iwan Stadelmann (96.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Giswil hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 15 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.8 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Giswil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Giswil hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Als nächstes trifft Giswil auf fremdem Terrain mit FC Luzern (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Ebikon rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Ebikon hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Ebikon geht es zuhause gegen FC Stans (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 22. September statt (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Giswil - FC Ebikon II 4:3 (3:2) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 6. Yannik Bachmann (Penalty) 0:1.20. Armend Fazlija 1:1. 21. Hilton Matuanana 1:2. 36. Marco Enz 2:2. 37. Armend Fazlija 3:2. 60. Cyrill Zbinden 4:2. 64. Yunus Ilhan (Penalty) 4:3. – Giswil: Martin Rogger, Emanuel Furrer, Hannes Lüthi, Adrian Rogger, Marco Matti, Patrick von Moos, Jonas Imfeld, César Zeferino Sousa Pinto, Cyrill Zbinden, Marco Enz, Armend Fazlija. – Ebikon: Philipp Niederberger, David Flückiger, Marvin Keller, Ronny Portmann, Livio Bieri, Iwan Stadelmann, Janis Kamer, Yannik Bachmann, Hilton Matuanana, Sami Détraz, Lars Williner. – Verwarnungen: 29. César Zeferino Sousa Pinto, 73. Emanuel Furrer, 73. Yunus Ilhan, 80. Pascal Schorno, 87. Marco Matti, 96. Cyrill Zbinden, 96. Iwan Stadelmann – Ausschluss: 96. Kevin Steffen.

