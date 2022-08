3. Liga, Gruppe 1 Goldau holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Cham Sieg für Goldau: Gegen Cham gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1. 28.08.2022, 19.29 Uhr

(chm)

Cham ging zunächst in der 46. Minute in Führung, als Yannick Peter zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Mehmet Yuka aber den Ausgleich für Goldau. Das Tor von Sandro Lafferma in der 64. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Goldau.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Goldau stellte Liridon Simoni in Minute 90 her. Zurap Memeti schoss das 4:1 (92. Minute) für Goldau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Luan Krasniqi (47.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Cham, Orlando Gyr (27.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Goldau nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Goldau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hünenberg I (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Cham reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Cham tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Engelberger SC an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: SC Goldau II - SC Cham IV 4:1 (0:1) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 46. Yannick Peter 0:1. 49. Mehmet Yuka 1:1. 64. Sandro Lafferma 2:1. 90. Liridon Simoni 3:1. 92. Zurap Memeti 4:1. – Goldau: Damian Bürgi, Cyril Zweifel, Luca Sommaruga, Luan Krasniqi, Andreas Mathis, Sandro Lafferma, Liridon Simoni, Mehmet Yuka, Lars Zumbühl, Elton Junikaj, Roman Truttmann. – Cham: Orlando Gyr, Alex Elsener, Remo Corrodi, Dario Delnevo, Leandro Schnarwiler, Chris Suter, Corey Ineichen, Yves Meier, Andri Tillmann, Yannick Peter, Timo Gamper. – Verwarnungen: 27. Orlando Gyr, 47. Luan Krasniqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 18:55 Uhr.