2. Liga Goldau lässt sich von Sarnen kein Bein stellen – Siegtreffer in allerletzter Minute Goldau holt gegen Sarnen auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 2:1. 27.08.2022, 22.24 Uhr

(chm)

Goldau geriet zunächst in Rückstand, als Ramon Riebli in der 46. Minute Sarnen 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zehn Minuten brachten aber für Goldau die Wende. Zeno Huser schoss in der 81. Minute den Ausgleich, in der 91. Minute erzielte Ronny Annen den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Goldau für Marco Steinegger (63.) und Ronny Annen (85.). Sarnen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Abwehr gehört Goldau zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 4 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

In der Tabelle verbessert sich Goldau von Rang 7 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Goldau hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Goldau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sempach (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau).

Sarnen rutscht in der Tabelle von Rang 13 auf 14. Das Team hat null Punkte. Sarnen muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Sarnen zuhause und einmal auswärts.

Sarnen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Entlebuch (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Sarnen - SC Goldau 1:2 (1:0) - Seefeld, Sarnen – Tore: 46. Ramon Riebli (Penalty) 1:0.81. Zeno Huser 1:1. 91. Ronny Annen 1:2. – Sarnen: Nino Fanger, Jason Kuhn, Aurel Bode, Davide Stifani, Anto Brnic, Ramon Riebli, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Cyrill Gasser, Mauriz von Ah, Dzenan Cekovic, Norman Blättler. – Goldau: Marco Steinegger, Defrim Zeka, Philipp Ulrich, Carl Alois Gabriel Persson, Lars Theiler, Lukas Horath, Julet Ademi, Simon Schmid, Jozef Simoni, Fabio Beeler, Zeno Huser. – Verwarnungen: 63. Marco Steinegger, 85. Ronny Annen.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 22:22 Uhr.