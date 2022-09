2. Liga Goldau stolpert gegen Aegeri – Siegesserie von Goldau gebrochen Aegeri hat am Sonntag gegen Goldau die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team, und das klar mit 3:0. 26.09.2022, 11.04 Uhr

(chm)

In der 14. Minute gelang Veljko Jovkovic der Führungstreffer zum 1:0 für Aegeri. Nikola Bozic sorgte in der 33. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aegeri. Aegeri baute in der 80. Minute die Führung für Aegeri weiter aus: Torschütze war erneut Nikola Bozic.

Bei Goldau erhielten Dario Schelbert (8.), Simon Schmid (20.) und Liridon Simoni (83.) eine gelbe Karte. Bei Aegeri erhielten Nikola Bozic (65.) und Roman Blättler (75.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Aegeri zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 3).

In der Regel kassiert Goldau nicht so viele Tore wie gegen Aegeri. Die total 9 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Aegeri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 8. Aegeri hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Aegeri spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Entlebuch (Rang 14). Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Für Goldau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 2. Goldau hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Goldau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Horw (Platz 4). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: FC Aegeri 1 - SC Goldau 3:0 (2:0) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 14. Veljko Jovkovic 1:0. 33. Nikola Bozic 2:0. 80. Nikola Bozic 3:0. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Roman Blättler, Ivan Ott, Marco Schwarzenberger, Nikola Bozic, Neil Rogenmoser, Elmar Lüönd, Kristijan Ramljak, Jonas Müller, Adnan Becirbasic, Veljko Jovkovic. – Goldau: Marco Steinegger, Besard Ademi, Philipp Ulrich, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Konrad Huser, Julet Ademi, Simon Schmid, Dario Schelbert, Jozef Simoni, Zeno Huser. – Verwarnungen: 8. Dario Schelbert, 20. Simon Schmid, 65. Nikola Bozic, 75. Roman Blättler, 83. Liridon Simoni.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.