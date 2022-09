4. Liga, Gruppe 5 Grosswangen-Ettiswil gewinnt erstmals beim Spiel gegen Triengen Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Grosswangen-Ettiswil hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Triengen gewinnt die Mannschaft am Freitag auswärts 3:1. 09.09.2022, 23.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Grosswangen-Ettiswil: Marco Leupi brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Livio Unternährer erhöhte in der 55. Minute zur 2:0-Führung für Grosswangen-Ettiswil. In der 60. Minute gelang Triengen (Micael Alexandre Marques Teixeira) der Anschlusstreffer (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lukas Häfliger in der 68. Minute. Er traf zum 3:1 für Grosswangen-Ettiswil.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Grosswangen-Ettiswil gleich drei Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen vier Spielen 1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Grosswangen-Ettiswil die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Triengen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

Unverändert liegt Grosswangen-Ettiswil auf Rang 8. Das Team hat drei Punkte. Grosswangen-Ettiswil hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Grosswangen-Ettiswil geht es zuhause gegen FC Sempach b (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

In der Tabelle verliert Triengen Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Triengen hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Mit dem viertplatzierten FC Buttisholz kriegt es Triengen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Triengen 2 - FC Grosswangen-Ettiswil 1:3 (0:1) - Schäracher, Triengen – Tore: 13. Marco Leupi 0:1. 55. Livio Unternährer 0:2. 60. Micael Alexandre Marques Teixeira 1:2. 68. Lukas Häfliger 1:3. – Triengen: Sven Manuel Sousa Ribeiro, Manuel Joaquim Resende Patricio, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Flavio Santos Marques, Joao Manuel Teixeira Marta, Helder Manuel Oliveira Martins, Alan Ferreira de Almeida, Claudio Manuel Marques Teixeira, To Miguel Pereira Pinto, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Florian Goller, Patrick Zurkirchen, Noe Marti, Joel Schwegler, Marco Leupi, Simon Grüter, Cyrill Gehrig, Livio Unternährer, Lukas Häfliger, Jan Bättig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2022 23:15 Uhr.

