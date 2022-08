3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil mit Sieg gegen Zell im ersten Spiel Grosswangen-Ettiswil siegt zuhause gegen Zell: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:1. 21.08.2022, 04.21 Uhr

(chm)

Joel Wälti eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Grosswangen-Ettiswil das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Noel Luca Luternauer sorgte in der 10. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grosswangen-Ettiswil. In der 55. Minute gelang Zell (Roderic Bucher) der Anschlusstreffer (1:2). In der 61. Minute erhöhte Noel Luca Luternauer auf 3:1 für Grosswangen-Ettiswil.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roderic Bucher von Zell erhielt in der 25. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Grosswangen-Ettiswil nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel trifft Grosswangen-Ettiswil in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Ruswil. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Zell liegt nach Spiel 1 auf Rang 10. Zell spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Dagmersellen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Zell 3:1 (2:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 5. Joel Wälti (Penalty) 1:0.10. Noel Luca Luternauer 2:0. 55. Roderic Bucher 2:1. 61. Noel Luca Luternauer 3:1. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Elias Wälti, Joel Wälti, Nevio Inäbnit, Daniel Bucher, Sven Baumeler, Jamie Vemba, Cyrill Gehrig, Remo Zeder, Noel Luca Luternauer, Raphael Hodel. – Zell: Joel Birrer, Kevin Bürli, Timon Bucher, Christoph Roth, Janis Bangerter, Luca Herzig, Roderic Bucher, Severin Häfliger, André Peter, Lorin Bättig, Flavio Peter. – Verwarnungen: 25. Roderic Bucher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 04:18 Uhr.