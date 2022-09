3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil siegt gegen Escholzmatt-Marbach dank Matchwinner Noel Luca Luternauer Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 11) ist Grosswangen-Ettiswil am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Escholzmatt-Marbach gerecht geworden und hat auswärts 4:0 gewonnen. 11.09.2022, 23.31 Uhr

(chm)

In der 35. Minute war es an Noel Luca Luternauer, Grosswangen-Ettiswil 1:0 in Führung zu bringen. Mit einem weiteren Tor sorgte Noel Luca Luternauer in der 72. Minute für das 2:0 für Grosswangen-Ettiswil. Noel Luca Luternauer erzielte nur drei Minuten später auch das 3:0 für Grosswangen-Ettiswil. In der 86. Minute baute der gleiche Noel Luca Luternauer die Führung für Grosswangen-Ettiswil weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Grosswangen-Ettiswil erhielt: Jamie Vemba (74.) die einzige gelbe Karte bei Escholzmatt-Marbach erhielt: Marvin Greil (52.)

In der Defensive hat Grosswangen-Ettiswil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.2 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 8 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Escholzmatt-Marbach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 14 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 12).

Unverändert liegt Grosswangen-Ettiswil auf Rang 1. Das Team hat zehn Punkte. Für Grosswangen-Ettiswil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Grosswangen-Ettiswil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Wolhusen. Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Escholzmatt-Marbach steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 11). Das Team hat einen Punkt. Escholzmatt-Marbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Escholzmatt-Marbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Dagmersellen. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Grosswangen-Ettiswil 0:4 (0:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 35. Noel Luca Luternauer 0:1. 72. Noel Luca Luternauer 0:2. 75. Noel Luca Luternauer 0:3. 86. Noel Luca Luternauer 0:4. – Escholzmatt-Marbach: Raphael Knüsel, Mario Schmidiger, Oliver Knüsel, Bobi Johannes Dogdu, Thomas Niederberger, Jason Schöpfer, Marvin Feuz, Marvin Greil, Marc Schmid, Oliver Greil, Dario Doppmann. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Joel Wälti, Nick Baumeler, Valbon Neziri, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Jamie Vemba, Cyrill Gehrig, Fabian Ukaj, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 52. Marvin Greil, 74. Jamie Vemba.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

