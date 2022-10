3. Liga, Gruppe 3 Grosswangen-Ettiswil verliert gegen Seriensieger Wauwil – Zeljko Karajcic mit Siegtor Wauwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Grosswangen-Ettiswil hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1 22.10.2022, 22.48 Uhr

Wauwil geriet zunächst in Rückstand, als Jamie Vemba in der 19. Minute die zwischenzeitliche Führung für Grosswangen-Ettiswil gelang. In der 43. Minute glich Wauwil jedoch aus und ging in der 68. Minute in Führung. Torschützen waren Eduard Nikmengjaj und Zeljko Karajcic.

Bei Wauwil erhielten Ivan Bijelic (51.) und Zeljko Karajcic (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Grosswangen-Ettiswil für Remo Zeder (28.) und Fabian Ukaj (82.).

In seiner Gruppe hat Wauwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 1.9 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Wauwil: Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 5. Wauwil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wauwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Dagmersellen. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sport).

Trotz der Niederlage bleibt Grosswangen-Ettiswil auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 23 Punkte auf dem Konto. Nach drei Siegen in Serie verliert Grosswangen-Ettiswil erstmals wieder.

Grosswangen-Ettiswil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Buttisholz (Rang 9). Die Partie findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Grosswangen-Ettiswil 2:1 (1:1) - Sport – Tore: 19. Jamie Vemba 0:1. 43. Eduard Nikmengjaj 1:1. 68. Zeljko Karajcic 2:1. – Wauwil: Janis Amrein, Lukas Achermann, Predrag Karajcic, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Miroslav Marjanovic, Zeljko Karajcic, Delfin Torrecilla, Ivan Bijelic, Eduard Nikmengjaj, Yanik Vonarbrug. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Nick Baumeler, Joel Wälti, Elias Wälti, Daniel Bucher, Raphael Hodel, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Jamie Vemba, Noel Luca Luternauer. – Verwarnungen: 28. Remo Zeder, 51. Ivan Bijelic, 82. Fabian Ukaj, 82. Zeljko Karajcic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 22:46 Uhr.

