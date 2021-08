3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil bezwingt Ebikon – Siegtreffer durch Bruno Rafael Machado Mendes Das 2:1 zuhause gegen Ebikon ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Gunzwil. 30.08.2021, 01.36 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Gunzwil gelang Bruno Rafael Machado Mendes in der 40. Minute. In der 1. Minute hatte Raffael Furrer Gunzwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ebikon fiel in der 2. Minute durch Robin Funk.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ebikon erhielten Robin Funk (48.) und Raphael Mahler (81.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Gunzwil erhielt: Thimo Fleischli (59.)

Gunzwil steht mit sechs Punkten auf Rang 2. Für Gunzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hergiswil II weiter. Das Spiel findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Ebikon liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 7. Ebikon trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Malters. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Ebikon I 2:1 (2:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 1. Raffael Furrer 1:0. 2. Robin Funk 1:1. 40. Bruno Rafael Machado Mendes 2:1. – Gunzwil: Moses König, Iwan Rogger, Philippe Kronenberg, André Furrer, Luca Roth, Thimo Fleischli, Raffael Furrer, Till Fleischli, Benjamin Isler, Samy Muhammad Brhan, Bruno Rafael Machado Mendes. – Ebikon: Mario Buser, Tobias Schmidli, Dusko Ostojic, Marco Vrhovac, Marvin Van den Broek, Renato Roth, Robin Funk, Matteo Schmidlin, Burhan Dugan, Fabio Brunner, Roger Affolter. – Verwarnungen: 48. Robin Funk, 59. Thimo Fleischli, 81. Raphael Mahler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - SC Kriens U23 3:0, FC Hitzkirch - FC Hergiswil II 1:0, FC Gunzwil - FC Ebikon I 2:1

Tabelle: 1. FC Malters 2 Spiele/6 Punkte (6:1). 2. FC Gunzwil 2/6 (4:2), 3. FC Horw 1/3 (4:0), 4. FC Kickers Luzern 1/3 (2:0), 5. FC Hitzkirch 2/3 (2:2), 6. FC Hergiswil II 2/3 (3:3), 7. FC Ebikon I 2/3 (4:2), 8. FC Adligenswil 1/0 (0:4), 9. Olympique Lucerne 1/0 (2:3), 10. SC Buochs 1/0 (1:3), 11. SK Root 1/0 (0:2), 12. SC Kriens U23 2/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 01:33 Uhr.