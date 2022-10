3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil lässt sich von Hildisrieden kein Bein stellen Gunzwil holt gegen Hildisrieden auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Freitag gegen den Tabellenzwölften 5:2. 14.10.2022, 23.56 Uhr

(chm)

Hildisrieden erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Joel Estermann ging das Team in der 14. Minute in Führung. Per Elfmeter glich Sandro Fischer das Spiel in der 39. Minute für Gunzwil wieder aus.

Danach drehte Gunzwil auf. Das Team schoss ab der 49. Minute noch vier weitere Tore, während Hildisrieden ein Tor gelang (zum 2:5 (77. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Gunzwil waren: Sandro Fischer (2 Treffer), Matias Nurmi (2 Treffer) und Thimo Fleischli (1 Treffer). Einziger Torschütze für Hildisrieden war: Joel Estermann (1 Treffer). Ein Tor für Hildisrieden war ein Eigentor des Gegners.

Bei Hildisrieden erhielten Joel Estermann (73.), Rafael Krieger (78.) und Edmond Ibra (78.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gunzwil, Rafael Borges Lopes (53.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Gunzwil zu den Besten: Die total 10 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.1 Toren pro Match (Rang 1).

Die Abwehr von Hildisrieden kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Defensive 28 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Mit dem Sieg liegt Gunzwil neu auf einem Aufstiegsplatz: Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 2. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Gunzwil ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Gunzwil gingen unentschieden aus.

Gunzwil bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Küssnacht a/R 1. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Hildisrieden verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Hildisrieden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hildisrieden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Südstern (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (18.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: Hildisrieder SV - FC Gunzwil 2:5 (1:1) - Raiffeisen – Tore: 14. Joel Estermann 1:0. 39. Sandro Fischer (Penalty) 1:1.49. Matias Nurmi 1:2. 51. Thimo Fleischli 1:3. 53. Sandro Fischer (Penalty) 1:4.65. Matias Nurmi 1:5. 77. Eigentor (Philippe Kronenberg) 2:5. – Hildisrieden: Raymond Wicki, Silvan Ineichen, Sandro Bachmann, Jonas Villiger, Marcel Schmid, Marcel Wiederkehr, Fabian Burri, Edmond Ibra, Joel Estermann, Joel Krieger, Raffael Ruckli. – Gunzwil: Rafael Süess, Pascal Jurt, Sandro Fischer, Philippe Kronenberg, Iwan Rogger, Rafael Borges Lopes, Benjamin Isler, Thimo Fleischli, Julian Fähndrich, Matias Nurmi, Nino Schumacher. – Verwarnungen: 53. Rafael Borges Lopes, 73. Joel Estermann, 78. Rafael Krieger, 78. Edmond Ibra.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.10.2022 23:53 Uhr.

