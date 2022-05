3. Liga, Gruppe 2 Gunzwil setzt Siegesserie auch gegen Root fort Gunzwil setzt seine Siegesserie auch gegen Root fort. Das 4:1 auswärts am 10.05.2022, 10.13 Uhr

(chm)

Sonntag

bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie fiel für Gunzwil: Till Fleischli brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gunzwil stellte Domenik Martini in Minute 53 her. In der 67. Minute gelang Root (David Pantos) der Anschlusstreffer (1:2).

Mit seinem Tor in der 82. Minute brachte Matias Nurmi Gunzwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Till Fleischli, der in der 90. Minute die Führung für Gunzwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Julian Fähndrich von Gunzwil erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Gunzwil hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 40 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Gunzwil unverändert. Das Team liegt mit 39 Punkten auf Rang 2. Für Gunzwil ist es der dritte Sieg in Serie.

Gunzwil spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Buochs (Rang 10). Diese Begegnung findet am Freitag (13. Mai) statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Root hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Für Root war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Root geht es zuhause gegen FC Hitzkirch (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SK Root - FC Gunzwil 1:4 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 10. Till Fleischli 0:1. 53. Domenik Martini 0:2. 67. David Pantos 1:2. 82. Matias Nurmi 1:3. 90. Till Fleischli (Penalty) 1:4. – Root: David Meier, Patrik Wymann, Mladen Milojicic, Adriano Confortola, Tiago Alexandre Neves Colaco, Ben Meierhans, Jan Bucheli, Claudio Strebel, Franco Ineichen, Michael Wigger, Dukagjin Radi. – Gunzwil: Moses König, Pascal Jurt, Domenik Martini, Daniele Carriero, Matias Nurmi, Elia Ramundo, Till Fleischli, Rafael Borges Lopes, Philippe Kronenberg, Iwan Rogger, Raffael Furrer. – Verwarnungen: 90. Julian Fähndrich.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

